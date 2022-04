Kingdom Hearts 4, i fan hanno già scoperto dove abita Sora nel mondo reale (ed è un lusso)

L’annuncio di Kingdom Hearts 4 nelle scorse ore si è rivelato un’autentica sorpresa per gli appassionati, che si stanno divertendo ad analizzare approfonditamente il trailer per scoprire tutti i dettagli.

Il successore di Kingdom Hearts 3 (che potete acquistare a soli 10 euro su Amazon) sarà infatti l’inizio di una vera e propria nuova saga, anche se naturalmente non potrà mancare Sora come protagonista principale.

Il trailer del quarto capitolo si è infatti aperto con il nostro eroe che si risveglia in un misterioso nuovo appartamento, che sembrava essere situato nel nostro mondo reale.

Come riportato da Polygon, i fan hanno scoperto che non si è trattata soltanto di una somiglianza, ma che l’appartamento scelto esiste davvero e in poche ore sono già riusciti a individuarlo con un lavoro coordinato semplicemente impressionante.

La streamer Audrey su Twitch, aiutata dai suoi spettatori, ha infatti scoperto che l’appartamento in questione si trova a Tokyo, per la precisione nel distretto di Aoyoma.

Si tratta di una delle zone più lussuose di tutta la metropoli giapponese, rendendo necessaria una grande quantità di denaro per potersi permettere un appartamento: per acquistarlo sarebbe necessario addirittura un milione di dollari, mentre per un affitto basterebbero «solo» 2000 dollari al mese.

I fan sono riusciti a individuare la posizione esatta sfruttando i punti di riferimento mostrati all’interno del trailer e confrontandoli con la Street View di Google Maps: l’appartamento in questione sarebbe il Regno Raffine e potete ammirarlo al seguente indirizzo.

Sicuramente non si è badato a spese per il ritorno di Sora sulla scena videoludica, non solo per quanto riguarda il budget del gioco ma anche per l’appartamento scelto: resta comunque sorprendente scoprire come i fan, in pochissimo tempo e con un numero ridotto di informazioni, siano già riusciti a portare a termine questa ricerca.

Analizzando ulteriormente il trailer, molti fan sono convinti di aver già individuato anche un possibile crossover con Star Wars: ci sarebbe infatti un elemento molto familiare per gli appassionati.

Nel frattempo, Square Enix ha già svelato i primi dettagli su Kingdom Hearts 4, che sarà un capitolo next-gen sviluppato in Unreal Engine 5 ambientato in una nuova saga.

In attesa di scoprire davvero tutte le ultime novità, anche noi abbiamo provato a fare il punto della situazione e pensare a quale potrebbe essere il futuro della saga con Kingdom Hearts 4.