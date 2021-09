Kena Bridge of Spirits può diventare ancora più bello? Sì, ma non su PS5

Dopo il lancio di Kena Bridge of Spirits, il nuovo titolo in esclusiva console PS5 e disponibile su PC, i fan stanno già lavorando a dei modi per renderlo ancora più bello di quanto non sia.

Anche il titolo di Ember Lab riceverà un trattamento simile a quello riservato per tanti altri giochi, come Skyrim, che grazie al lavoro dei modder riescono a migliorare.

Kena Bridge of Spirits è un titolo bellissimo, che noi abbiamo apprezzato moltissimo (come vedete nella recensione qui sopra) ma che si porta con sé alcuni, piccoli, difetti tecnici.

I quali sono facilmente eliminabili ma non su PS5, purtroppo. Le mod in questione, come riporta Wccftech, sono applicabili solo alla versione PC del gioco.

Le mod sono due, per la precisione, e puntano a risolvere altrettanti problemi di Kena Bridge of Spirits su PC.

La prima migliora il framerate delle cutscene, che in origine è fissato a 24fps, aumentandolo fino a 48fps. La seconda, invece, introduce degli aggiustamenti per la risoluzione Ultra Wide come in Death Stranding Director’s Cut.

In questo caso l’eseguibile rimuove le barre nere ai lati delle cutscene in-engine, e toglie il limite al campo visivo quando si inizia una nuova partita in Ultra Wide.

Per potere scaricare queste mod per la versione PC di Kena Bridge of Spirits, vi basta visitare PCGamingWiki.

Vi ricordiamo, tornando a Kena, che l’upgrade per la versione PlayStation 5 del gioco è gratuito, nel caso possiate farlo.

