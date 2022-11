Joipaw è la prima console per cani e sembra bellissima

Non c’entra niente con Nintendogs, ma Joipaw è una console pensata esclusivamente per i cani e sembra anche bellissima.

E non c’entra nemmeno Watch Dogs, perché stavolta i cani non sono da guardia come nel titolo Ubisoft (che trovate su Amazon), ma sono protagonisti.

Joipaw è anche un’alternativa fondamentale alle console di attuale generazione, che senz’altro non avrà problemi di scorte come quelli per cui è preoccupato Phil Spencer.

Nella speranza che, almeno, tra la popolazione canina non ci siano anche in questo caso i bagarini, con cui le aziende stanno facendo la guerra da tempo.

Per ribadire che non stiamo scherzando e che sì, Joipaw è una console per cani come riporta VGC, sappiate che è stata creata anche per uno scopo nobile.

Come racconta la landing page della startup, Joipaw è una console per videogiochi pensata per coniugare divertimento e attività fisica per i nostri amici a quattro zampe:

La prima piattaforma olistica di monitoraggio della salute del cane, supportata da un decennio di ricerca scientifica, viene raccontata in questo modo:

«Il nostro obiettivo è semplice: aiutare ogni cane del pianeta a vivere una vita più lunga, più sana e più felice. Lo facciamo trasformando gli allenamenti fisici e mentali quotidiani in uno stile di vita sostenibile con la nostra console, i giochi e il tracker indossabile.»

Joipaw è dotata di un touchscreen a misura di cane, un supporto regolabile in altezza e un distributore automatico di dolcetti, che eseguono puzzle game interattivi sempre nuovi e stimolanti, oltre ad altoparlanti, un microfono e una videocamera Full HD.

Come potete vedere dal video qui sopra, la console serve sostanzialmente a rendere divertenti gli esercizi fisici per i cani. Un po’ come Ring Fit Adventures per gli umani, sostanzialmente.

Questa è l’ennesima dimostrazione che i videogiochi non fanno male, anzi, perché per gli umani ad esempio possono equivalere a mille addominali.

Ora aspettiamo l’equivalente di Nintendo Switch Sports per i cani, mentre quello per uomini si aggiorna con un nuovo sport.