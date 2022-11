Nintendo Switch Sports si aggiorna, a sorpresa, con lo sport più atteso

Nintendo Switch Sports non sarà al centro delle cronache, ma continua nel suo piccolo a far giocare tutti i giocatori sulla console ibrida.

Il titolo sportivo, che potete recuperare su Amazon, recupera l’eredità del suo precedessore uscito su Nintendo Wii, che fu uno dei videogiochi più di successo della console.

E si è già aggiornato un sacco di volte nei mesi trascorsi dall’uscita, a testimonianza di quanto sia un titolo importante per la console.ù

Tra poco i giocatori avranno anche un altro sport con cui far volare i loro Joy-Con contro la TV, ed era il più atteso.

Il golf, notoriamente uno sport pericolosissimo per chi non ha una presa salda e rischia di far volare Joy-Con ovunque.

Come riporta Polygon, infatti, lo sport preferito per chi ama l’aria aperta sta arrivando all’interno delle selezioni di giochi di Nintendo Switch Sports.

Previsto inizialmente per l’autunno, il golf è stato rinviato da Nintendo ed entra nel titolo sportivo questo inverno. Il 28 novembre, infatti, lo sport sarà disponibile su Nintendo Switch Sports in forma gratuita, come promesso in precedenza.

Ci saranno un totale di 21 buche da giocare, tutte prese dalla serie Wii Sports, che includono anche Wii Sports Resort e Wii Sports Club oltre all’omonimo titolo per Wii.

Oltre al gioco in locale, Nintendo sta aggiungendo una modalità online chiamata Survival Golf, un gioco a eliminazione in cui prendono parte fino a otto giocatori contemporaneamente e il giocatore che prende più colpi per affondare la palla viene eliminato a ogni buca.

Chissà come sarebbe stato il golf nella versione iniziale del gioco, che è sicuramente molto più grottesca di quanto non lo sia quella che abbiamo visto arrivare sugli scaffali.

Una scelta che, insieme al gameplay generale del gioco, si è rivelata sicuramente felice. Il perché lo potete scoprire nella nostra recensione.