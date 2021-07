PlayStation: ecco chi si occuperà dei porting su PC

Lo scorso 1 luglio, Nixxes Software (studio olandese che ha contribuito allo sviluppo di giochi come Shadow of the Tomb Raider e Marvel’s Avengers) è stato assorbito da PlayStation Studios.

Solo pochi giorni prima era stato chiuso un primo accordo con Housemarque, sviluppatori del notevole Returnal.

L’acquisizione di Nixxes aveva lasciato intendere che Sony avesse in mente una rinnovata strategia per quanto riguarda le conversioni di titoli PlayStation su piattaforma PC.

Inizialmente si era fatto il nome di un vecchio classico PS4 pronto ad approdare su personal computer, sebbene la notizia non ha mai trovato conferma ufficiale nei giorni successivi.

Sony ha ora confermato che l’acquisizione di Nixxes è stata effettuate per consentire ulteriori porting di titoli PlayStation su PC.

Parlando nel corso di un’intervista con Famitsu (via Push Square), il CEO di PlayStation Jim Ryan ha dichiarato:

Siamo contenti dei nostri sforzi per fornire le nostre IP ai possessori PC, anche se la cosa è ancora agli inizi, non vediamo l’ora di lavorare con Nixxes per far sì che possano aiutarci.

Produrre più porting per PC è sempre stata la presunta motivazione dietro l’acquisizione di Nixxes da parte di Sony, ma in seguito agli ultimi commenti di Ryan la cosa è ora diventata una certezza.

Fondata nel 1999, l’azienda olandese è diventata nota soprattutto per i vari porting di titoli Square Enix su personal computer negli ultimi dieci anni e giù di lì.

Quasi sempre in grado di mettere sul mercato prodotti di altissima qualità, Nixxes gode di un’ottima reputazione nell’industria dei videogiochi.

Finora, Sony ha portato Horizon Zero Dawn e Days Gone su PC, sebbene si parla di una possibile conversione di Uncharted 4: Fine di un ladro.

Al momento dell’annuncio dell’acquisizione, il capo dei PlayStation Studios Hermen Hulst era entusiasta che un team così esperto si fosse unito alla “famiglia” PlayStation.

Il tema delle acquisizioni è stato toccato anche da Microsoft, la quale ha spiegato di non vederle come un problema per il mercato dei videogiochi.

