Jet Set Radio e Crazy Taxi potrebbero tornare presto, ma c’è una brutta notizia

SEGA ha dalla sua alcuni tra i franchise più iconici della storia dei videogiochi, e tra questi ci sono senz’altro Crazy Taxi e Jet Set Radio.

Oltre a Sonic, sicuramente il più noto dei brand, sono tanti i titoli che fanno parte della scuderia della casa nipponica, e i due citati sono tra quelli che i fan ricordano con affetto. E che i suddetti fan potrebbero a celebrare con le bellissime Tubbz su Amazon, per dire.

Anche se, indubbiamente, è il porcospino blu a guidare la cavalcata di SEGA nell’epoca moderna del videogioco. E non solo in questo settore, perché l’ultimo film è stato un successo clamoroso.

Ma SEGA non ha abbandonato del tutto i suoi franchise, perché alcuni dei più amati potrebbero tornare ancora più in là nel futuro, oltre ogni aspettativa.

E tra questi ci sono Jet Set Radio e Craxy Taxi, due videogiochi che sono tra i più emblematici per quanto riguarda l’estetica degli anni ’90-’00, con un gusto per il gameplay unico.

Sembra proprio che SEGA non voglia lasciare questi due franchise nella polvere perché, come riporta Kotaku (da un report di Bloomberg), sembra ci sia l’idea di creare dei reboot.

Craxy Taxi sembra addirittura che abbia alle spalle ben un anno di sviluppo, con una release che però sarebbe ancora molto lontana. Di “alcuni anni”, secondo il report.

Per quanto riguarda Jet Set Radio non ci sono informazioni al riguardo, ma entrambi questi progetti (e non solo) si collocano all’interno di uno scenario che non rappresenta una bellissima notizia.

I due titoli fanno parte del progetto “Super Game”, che SEGA ha annunciato qualche tempo fa. Si tratta di una sorta di etichetta interna, composta idealmente da soli giochi tripla A, che saranno strutturati come dei service game.

Saranno quindi delle piattaforme, probabilmente free to play, all’interno delle quali verranno inserite microtransazioni, battle pass, e tutto ciò che siamo abituati a vedere in un gioco sul modello di Fortnite.

Nel progetto Super Game ci sono anche due altri progetti ancora non annunciati, tra cui un shooter in prima persona. Tutti quanti possono “ancora essere cancellati” stando alla fonte, visto il loro stadio iniziale di sviluppo.

Il progetto Super Game è stato descritto anche come un modo per sperimentare con gli NFT, anche se SEGA in passato aveva cambiato idea sull’argomento.

Se volete recupare questo stile di giochi, la cosa più vicina a Jet Set Radio che possiamo ricordare, al momento, è No Straight Roads: un videogioco indie che vi consigliamo di scoprire presto.

Tra gli altri franchise che SEGA celebra, a modo suo, ci sono quelli che sono stati omaggiati con una linea di profumi dedicata. A voi il giudizio su questi prodotti.