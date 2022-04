Shenmue 4 potrebbe uscire davvero, alla fine, con un nuovo publisher

L’epopea di Yu Suzuki, videoludica e reale, con lo sviluppo della sua saga è una delle più note della storia, e per Shenmue 4 potrebbe esserci un novità reale.

Il terzo capitolo, che potete trovare su Amazon, ha avuto una gestazione a dir poco problematica. Anni ed anni per trovare i fondi per svilupparlo, con una campagna Kickstarter da record a supporto.

Nonostante il desiderio focoso dei fan di tornare a vestire la giacca di pelle di Ryo Hazuki, alla fine Shenmue 3 non è stato affatto un successo commerciale.

Per questo l’idea di uno Shenmue 4 è sempre più difficile da immaginare, nonostante Yu Suzuki abbia le idee chiare su come dovrà essere.

A tre anni dall’uscita del terzo capitolo, niente è stato più detto riguardo il futuro del franchise. Proprio mentre i fan lo davano per spacciato, qualche ora fa è emersa una notizia potenzialmente rassicurante.

Ma bisogna fare una piccola ricostruzione perché, in realtà, questa storia è vecchia di un anno.

Durante il Tokyo Game Show 2021, Yu Suzuki apparve durante la presentazione del publisher 110 Industries. Senza dare ulteriori spiegazioni, il leggendario game designer apparve durante la presentazione di 40 minuti, a lui interamente dedicata.

Dopo mesi di silenzio, oggi emerge quello che potrebbe essere il senso di quella presentazione.

In un post promozionale su Instagram (che trovate qui sopra) di Wanted: Dead, titolo di 110 Industries in cui è coinvolta anche Stefanie Joosten (la Quiet di Metal Gear Solid V), un fan ha chiesto speranzoso se, magari, l’apparizione di Yu Suzuki potesse significare un coinvolgimento di qualche tipo per Shenmue 4.

Questa è stata la risposta dell’account del publisher:

«Provate ad indovinare perché [Yu Suzuki] era nel nostro stream del TGS.»

Difficile pensare che spetti a 110 Industries l’annuncio di Shenmue 4, ma non è da escludere che possa essere in qualche modo coinvolto nella distribuzione del titolo.

In attesa di saperne qualcosa di più, è stata annunciata una serie anime dedicata al franchise, in cui sarà coinvolto anche Yu Suzuki.

E, per i collezionisti, SEGA ha lanciato una linea di profumi per i suoi migliori franchise, tra cui anche Shenmue.