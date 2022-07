Jar of Sparks, ecco il team fondato dall’architetto di Xbox e veterani dell’industria

Il tempo nel mondo dei videogiochi passa anche quando ci accorgiamo che nascono nuovi team da veterani dell’industria, come nel caso di Jar of Sparks.

Un nuovo studio che, tra i tantissimi nomi, vede anche figure chiave di Rocksteady nella creazione della trilogia di Batman Arkham (che potete recuperare su Amazon).

Una serie che ci ha lasciato orfani e che ci permette solo di avere un piccolo antipasto del futuro con Gotham Knights, che mette in scena la Bat-Family.

In attesa che il team torni con Suicide Squad, progetto che però è stato rinviato e arriverà solo nel 2023.

Nel frattempo possiamo cominciare ad essere curiosi di Jar of Sparks, team di sviluppo con un dream team di veterani, tra cui l’architetto della prima Xbox.

Come riporta IGN US, lo studio è stato fondato da Jerry Hook, tra i responsabili dell’esordio di Microsoft nel mondo dei videogiochi, che ha prestato lavoro di recente all’interno del team di Halo Infinite.

Jar of Sparks include Paul Crocker (Batman Arkham), Greg Stone (DOOM 2016) e Steve Dyck (SSX, NBA Street, Halo). L’obiettivo dello studio è creare “una nuova generazione di giochi d’azione basati sulla narrativa” con “mondi immersivi”.

Nell’intervista rilasciata al network statunitense, Hook ha spiegato che la decisione di abbandonare 343 Industries era più un momento naturale della sua carriera, alla ricerca dell’innovazione:

«Oltre a idee creative e nuove idee di gioco e tutte le innovazioni che entrano nei giochi, mi sono reso conto che probabilmente la mia sfida più grande era che, nello spazio di sviluppo del gioco, non abbiamo davvero passato molto tempo a cercare di innovare con squadre e studi e strutture di studio.»

Hook stima che il primo progetto possa emergere nel giro di quattro anni, mentre si continua ad ampliare l’organico di talenti.

Jar of Sparks sembra convinta almeno di una cosa, già da ora: non produrrà nessun live service game. Secondo Hook, infatti, un progetto del genere è troppo rischioso per un team alle prime armi.

Il team è supportato dal gigante cinese NetEase, che è tra le aziende che stanno subendo le pressioni del governo cinese.

Per uno studio che si forma, altri che perdono naturalmente pezzi. Quello di Apex Legends, che ha perso due veterani.