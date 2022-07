Cina e videogiochi, bloccati completamente i titoli di una grande azienda

La Cina ha un rapporto complicato con i videogiochi, perché negli ultimi anni il governo ha pubblicato una serie di leggi molto restrittive.

Neanche Fortnite è riuscito a superare le maglie strette del continente, i cui abitanti devono accontentarsi giusto dei gadget ufficiali su Amazon.

Il battle royale ha infatti abbandonato la Cina, che non ha uno dei videogiochi più giocati del momento storico attuale.

Non aiuta infatti la campagna che fa il governo e l’informazione cinese, che non perde l’occasione di puntare il dito contro l’industria.

Tra le varie cose che fa la Cina nei confronti dei videogiochi è approvare le nuove uscite, e non tutti riescono a superare le restrizioni.

Come riporta The Gamer, infatti, c’è un’azienda che non ha visto nessuno dei suoi videogiochi approvati dall’ente di regolazione.

La National Press and Publication Administration (NPPA) cinese ha pubblicato un nuovo elenco di videogiochi approvati per luglio 2022, e i titoli di Tencent non sono presenti.

Nessun titolo importato è stato approvato e, sorprendentemente, anche i giochi Tencent e NetEase sono stati esclusi dall’elenco delle nuove approvazioni, pur essendo aziende cinesi.

China's video game regulator approved 67 domestic games today, higher than the 60 games approved last month.

Some quick notes:

– Return to regular monthly cadence

– Still no import games approved

– Tencent & NetEase still absent for now

Also FIST was approved for PS5. pic.twitter.com/Hu9HbamD87

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 12, 2022