Suicide Squad rinviato ufficialmente al 2023, ma ora c’è una “data”

Siamo ormai abituati ai rinvii dei videogiochi più attesi, e Suicide Squad rientra in quei tanti titoli che non vedremo quest’anno.

Il titolo rappresenta una continuazione ideale del rilancio del franchise degli antieroi di casa DC Comics, con un lungometraggio molto apprezzato ad opera di James Gunn a corredo.

Suicide Squad: Kill the Justice League era comparso nuovamente anche alla fine dello scorso anno, con un trailer che ci aveva dato un assaggio delle sue potenzialità.

Il mese scorso, invece, un report aveva fatto intendere che il titolo potesse essere stato rinviato al prossimo anno, ma senza una conferma ufficiale.

La quale è arrivata pochissimo tempo fa, tramite Twitter, dalle parole di Sefton Hill, direttore creativo e co-fondatore di Rocksteady.

Lo studio che, come sapete, è stato autore della fortunatissima serie di videogiochi su Batman, e che proporrà al pubblico videoludico anche la squadra dei villain DC Comics.

Dopo il report di Jason Schreier di qualche tempo fa arriva la conferma, quindi: Suicide Squad è ufficialmente rinviato al 2023.

Ma, in compenso, Sefton Hill ci ha dato una data, o almeno un periodo di uscita, in cui potremmo aspettare il titolo il prossimo anno:

We've made the difficult decision to delay Suicide Squad: Kill The Justice League to Spring 2023. I know a delay is frustrating but that time is going into making the best game we can. I look forward to bringing the chaos to Metropolis together. Thanks for your patience. pic.twitter.com/VOSwTM6Zak

— Sefton Hill (@Seftonhill) March 23, 2022