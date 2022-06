Gotham Knights, Robin è protagonista del nuovo trailer (e picchia forte)

Gotham Knights continua a mostrare la Bat Family in azione, e il nuovo protagonista dell’ultimo trailer del gioco è Robin.

Il Ragazzo Meraviglia sarà uno dei protagonisti del nuovo titolo ambientato a Gotham City, che potete già preordinare su Amazon.

Ma solo in versione next-gen perché, forse non lo sapevate, Gotham Knights ha salutato definitvamente la precedente generazione di console, per un motivo.

Anche perché la sfida che ha lanciato agli altri esponenti videoludici di Batman è importante, ed è quella di ricreare la Gotham City più grande di sempre.

Di recente abbiamo visto alcuni trailer che mettono in mostra i personaggi giocabili di Gotham Knights, e Robin è il protagonista del nuovo video.

Tim Drake, il terzo personaggio a vestire i panni della spalla di Batman, sarà un personaggio abbastanza versatile per quanto riguarda il gameplay.

Il suo bastone ferrato servirà come arma principale, che può usare in vari modi (incluso girarlo molto velocemente per deviare i proiettili). Inoltre, Robin è anche un esperto di furtività e, come il suo mentore, anche un abile detective.

Eccolo in azione:

Ma non è uno che si tira indietro quando c’è da menare le mani, in ogni caso. Come ci si aspetterebbe da chiunque deve combattere il crimine a Gotham City, in effetti.

È interessante notare che può anche usare la tecnologia prodotta dalla Justice League per teletrasportarsi su brevi distanze, e chissà come si implementerà nel gameplay più profondo.

Uno dei precedenti trailer era invece dedicato al primo Robin, che oggi è il vigilante Nightwing, che lotta per portare avanti l’eredità del suo mentore.

Un altro dei personaggi giocabili, invece, ha creato una polemica tra i fan di Batman per via della sua rappresentazione che, secondo la community, non è conforme con la sua origine.

Gotham Knights sarà disponibile dal prossimo 25 ottobre e promette un gameplay strano. Quanto strano? Giudicate voi stessi.