Jak and Daxter potrebbero tornare grazie a… Nathan Drake

Jak and Daxter è uno dei franchise Naughty Dog resi “dormienti”, visto che la casa di sviluppo americana non sembra avere alcuna intenzione di portarli in vita.

Il duo di Jak and Daxter è infatti assente dalle scene da anni, dopo che la serie è stata lanciata con successo col primo capitolo, ossia The Precursor Legacy, uscito nel lontano 2001.

Vero anche che il team riceve spesso messaggi da parte di fan, che chiedono loro in continuazione se torneremo mai a vedere la coppia di eroi, magari su PS5.

Naughty Dog non sembra però essersi dimenticata di Jak e del simpatico Daxter, visto che dopo 20 anni ha deciso di festeggiare l’anniversario.

Ora, in attesa di vestire i panni di Nathan Drake nel film di ormai in uscita basato sulla saga di Uncharted, l’attore Tom Holland ha espresso il desiderio di “riportare in vita” Jak.

«Mi piacerebbe fare un film su Jak and Daxter e amerei interpretare Jak. Lo farei però con A24 [casa di produzione cinematografica, n.D.R.], in questo modo sarebbe strano e cupo», ha spiegato Holland (via ScreenRant).

«Mi piacerebbe davvero tanto fare una versione in live action di Jak and Daxter», ha concluso lo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe.

Ricordamo che A24 ha prodotto film adulti come Uncut Gems, The Lighthouse e Midsommar, quindi non propriamente storie legate a un duo nato nei videogiochi PlayStation.

Sarebbe sicuramente pazzesco vedere un giorno una versione cinematografica matura di Jak e Daxter: la speranza è l’ultima a morire.

Nel film di Uncharted, come visto nel primo trailer rilasciato diversi giorni fa, Tom Holland sarà un giovanissimo Nathan Drake alla ricerca di tesori perduti.

Sulle pagine di SpazioGames trovate in ogni caso anche la recensione di Uncharted Raccolta L’eredità dei ladri, disponibile da poco su PS5.