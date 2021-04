Jak and Daxter ritorna su PS5? Il commento di Naughty Dog

Jak and Daxter è stata sicuramente una delle saghe più apprezzate durante l’era PlayStation 2, di cui i fan stanno ancora attendendo un ritorno in grande stile su console next-gen che, stando alle parole di Naughty Dog, potrebbe avvenire prima del previsto.

Voci riguardanti un possibile remake della serie sono sempre in vista, l’ultima delle quali risale all’anno scorso e voleva che ad occuparsene fossero i Bluepoint Games, col supporto di alcuni sviluppatori di Naughty Dog che, ricordiamo, diede vita alla storica serie.

Come riportato da Video Games Chronicle, purtroppo il co-presidente dello studio ha smentito pubblicamente le voci che li vogliono al lavoro su un nuovo capitolo, ma non ha comunque escluso che questo possa accadere in futuro.

Durante una chiacchierata con Ted Price di Insomniac Games al Game Maker’s Notebook, Evan Wells non ha infatti nascosto al grande pubblico la forte volontà del team di tornare a lavorare sulla serie.

Jak and Daxter potrebbero davvero tornare su PS5?

Ha anche rivelato che il team riceve spesso messaggi da parte di fan, che chiedono loro in continuazione se torneremo mai a vedere Jak and Daxter sulle prossime console.

Evan Wells è infatti più che consapevole delle campagne lanciate online per rivedere i due carismatici protagonisti, con tanto di meme photoshoppati e messaggi molto lunghi a supporto di nuovi titoli della serie.

Il co-presidente ha però ammesso che «odia doverglielo dire, ma in questo momento non abbiamo alcun titolo di Jak and Daxter in sviluppo».

«Però amiamo i personaggi ed abbiamo visto quello che voi [di Insomniac] state facendo con Ratchet. Questo mi fa desiderare che anche noi stessimo lavorando su Jak and Daxter e che avessimo un titolo in produzione, perché il nostro studio gli vuole ancora molto bene».

Sebbene un nuovo capitolo della serie non sia ancora ufficialmente in produzione, Naughty Dog si è dunque detta ufficialmente più che aperta all’idea di un possibile ritorno dei protagonisti, venendo ispirati dall’ottimo lavoro che Insomniac sta facendo con Ratchet & Clank Rift Apart.

I fan possono dunque iniziare ad incrociare le dita e sperare per il meglio: il ritorno di Jak and Daxter potrebbe non essere più una utopia.

Secondo un report molto dettagliato, Naughty Dog sarebbe in realtà al lavoro su un ulteriore remake, legato però al primo The Last of Us che sarebbe in sviluppo su PS5.

Una notizia che ha letteralmente spaccato il pubblico a metà, ma che in entrambi i casi hanno manifestato più di una perplessità di fronte alla probabile scelta dello studio.