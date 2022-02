Jak and Daxter, il film sarà una storia sull’amicizia: indovinate chi sarà il protagonista?

Solo pochi giorni fa, il franchise di Jak and Daxter è improvvisamente tornato sulla cresta dell’onda, grazie alle dichiarazioni di Tom Holland, il quale ha parlato di voler fare un film dedicato al duo di personaggi PlayStation.

La coppia di eroi è infatti assente dalle scene da tante generazioni, dopo che l’avventura prese il via con Jak and Daxter The Precursor Legacy, datato 2001.

Nelle scorse ore, il regista di Uncharted Ruben Fleischer ha rivelato di essere effettivamente al lavoro su un progetto cinematografico dedicato alla saga.

Considerando che Holland – che è tra le altre cose l’attore protagonista del prossimo film di Uncharted – ha espresso il desiderio di portare al cinema Jak e Daxter, ora arrivano nuovi dettagli al riguardo.

Nel corso di una telefonata da Roma in occasione dell’anteprima stampa italiana del film, Fleischer ha parlato a GamesRadar+, rivelando tanti dettagli sulla pellicola di Jak and Daxter.

Il regista avrebbe lasciato intendere che Jak and Daxter è effettivamente nei piani, così come l’idea è quella di reclutare proprio Tom Holland, nuovamente a bordo dopo la loro esperienza fianco a fianco per Uncharted.

Fleischer ha inoltre spiegato da dove nasce il suo amore per Jak e Daxter: «Il mio periodo d’oro come giocatore è stato con la PlayStation, essendo stata la mia prima console. Non posso dire di essere al passo coi tempi, quindi sono legato ai giochi del passato e Jak and Daxter è uno di quelli che ho semplicemente amato».

«In maniera simile a Uncharted, ciò che rende Jak and Daxter così speciale è il rapporto tra i due amici al centro della vicenda», ha aggiunto.

«Sono una squadra, si aiutano a vicenda e fanno sacrifici l’uno per l’altro. Questa credo sia la chiave di una grande commedia. È divertente, ma i due film che hanno ispirato l’adattamento cinematografico di Jak and Daxter sono Midnight Run e Il buono, il brutto e il cattivo».

Il regista dice anche che hanno al momento assunto degli scrittori che stanno scrivendo la sceneggiatura e che ha collaborato con Naughty Dog e PlayStation nello sviluppo del film di Jak and Daxter.

Il film di Uncharted, come visto nel primo trailer rilasciato alcuni giorni fa, vedrà la luce nei cinema italiani il prossimo 17 febbraio.

Infine, sulle pagine di SpazioGames trovate anche la recensione di Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri, disponibile da poco su console PS5 e nel corso dell’anno anche su PC.