It Takes Two senza freni, continua a vincere premi come gioco dell’anno

It Takes Two è stato un vero successo a sorpresa, che è piaciuto tantissimo ed ha collezionato tantissimi premi.

L’ultima fatica di Josef Fares, di cui vi consigliamo caldamente di recuperare A Way Out, ha saputo rappresentare una bella ventata d’aria fresca nel settore.

It Takes Two è risultato essere il miglior gioco dell’anno secondo i The Game Awards 2021, strappando il premio ad una concorrenza davvero agguerrita.

E, nel weekend di Elden Ring, il titolo di Fares ha ricevuto un altro premio importante, a dimostrazione del fatto che non ci dimenticheremo di questo gioco.

It Takes Two videogioco

Nella nottata del 24 febbraio 2022 si è svolta la 25esima edizione dei D.I.C.E. Awards, l’evento annuale che celebra l’eccellenza nel mondo dei videogiochi.

Un evento patrocinato anche da IGN US, che in queste ore ha diffuso la lista completa dei vincitori per ogni categoria.

E, come è facile intuire, It Takes Two si è aggiudicato il premio come gioco dell’anno anche in questo caso. Battendo Deathloop, Inscryption, Ratchet & Clank Rift Apart e Returnal.

E non solo, perché il titolo di Josef Fares si è portato a casa il riconoscimento anche per il miglior game design.

A vincere il maggior numero di premi è stato però Ratchet & Clank Rift Apart: miglior animazione, art direction, avanzamento tecnologico e gioco dell’anno per famiglie.

Menzione d’onore, tra i tanti, per Lady Dimitrescu. La vampira di Resident Evil Village continua a fare strage di cuori, conquistando il premio come miglior personaggio.

Un personaggio che ci ha conquistato fin da subito, e che è diventato immediatamente un’icona moderna del mondo dei videogiochi.

It Takes Two ha infranto tantissimi record, perché oltre ai premi sono arrivate anche le soddisfazioni economiche per Fares ed i suoi.

Il successo ricevuto ha portato anche ad una bella notizia, perché il videogioco diventerà presto un film dagli autori del lungometraggio di Sonic.