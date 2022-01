It Takes Two diventerà un film, dagli autori di Sonic: è ufficiale!

Quello di It Takes Two è un cammino davvero sorprendente che, con una certa ironia pensando alle idee di Josef Fares, continuerà anche al cinema con un film ufficiale.

L’ultimo titolo del vulcanico Fares è stato davvero una bella sorpresa, ha portato una ventata d’aria fresca ed è stato apprezzatissimo.

It Takes Two ha trionfato nella scorsa stagione videoludica, portandosi a casa il premio più ambito stracciando tutta la concorrenza.

Nell’anno di Cyberpunk 2077, che durante i The Game Awards 2021 è dovuto soccombere in quanto a premi di fronte al coloratissimo titolo di Josef Fares.

E nell’ironia che a volte nella vita crea le situazioni più assurde, It Takes Two diventerà un film per il cinema e la televisione.

Il videogioco di Josef Fares, lo stesso che durante una precedente edizione dei TGA si era espresso in modo scontroso (per usare un eufemismo) contro gli Oscar, vedrà una sua opera diventare una sceneggiatura cinematografica.

Questo è stato il commento del director:

«Visto che [It Takes Two] ha una forte narrativa con tanti personaggi folli e momenti action in co-operativa altrettanto folli, il potenziale è enorme per un grande adattamento per il cinema o la televisione.»

Josef Fares, che dalla sua ha un’esperienza cinematografica, collaborerà con uno studio promettente. La notizia è stata data in esclusiva da Variety, insieme ai primi dettagli per quanto riguarda la produzione.

Dj2, che si è rivelato altrettanto entusiasta di lavorare con Fares, è lo studio responsabile del recente adattamento di Sonic the Hedgehog (e seguito) al cinema, ma che sta lavorando anche al Tomb Raider di Netflix, allo show basato su Disco Elysium e a il film di Sleeping Dogs.

Le premesse sono decisamente interessanti, per un periodo in cui tanti videogiochi stanno diventando prodotti multimediali di successo. Come la serie di The Witcher che avrà una terza stagione già confermata.

Mentre Cuphead sarà il prossimo ad arrivare su Netflix, manca davvero pochissimo alla serie animata tratta dal videogioco di culto.

Uno show nel quale riponiamo molte speranze, visto che sembra talmente bello da essere stato già rinnovato addirittura per tre stagioni.