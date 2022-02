It Takes Two è inarrestabile, Josef Fares festeggia il nuovo record

It Takes Two è stato un titolo capace di portare una vera ventata di freschezza nella scena videoludica, grazie al genio di Josef Fares.

L’ultimo titolo del vulcanico Fares è stato davvero una bella sorpresa, ed è riuscito a conquistare tantissimi videogiocatori, di ogni tipo.

It Takes Two ha trionfato nella scorsa stagione videoludica, portandosi a casa il premio più ambito stracciando tutta la concorrenza.

Nell’anno di Cyberpunk 2077, che durante i The Game Awards 2021 è dovuto soccombere in quanto a premi di fronte al coloratissimo titolo di Josef Fares.

It Takes Two videogioco

Dopo i premi, la considerazione generale dei videogiocatori e un apprezzamento diffuso, It Takes Two si porta a casa un bel successo anche dal punto di vista più pragmatico.

Come riportato da Gamespot, Hazelight Studios ha festeggiato il traguardo delle oltre 5 milioni di copie vendute. Visti i numeri è diventato anche, di conseguenza, il gioco più di successo dello studio.

L’account dello studio ha celebrato tramite Twitter, ringraziando i fan per il supporto:

5… that’s FIVE million copies of #ItTakesTwo sold! Our team is absolutely stunned just thinking about how many players have now enjoyed our game! — Hazelight Studios (@HazelightGames) February 4, 2022

«Il nostro team è assolutamente stordito al solo pensiero di quanti giocatori si sono goduti il nostro gioco!»

Un successo assolutamente meritato, per un team che ha saputo dimostrare col tempo di avere grande talento. A Way Out, il precedente titolo, aveva comunque venduto delle ottime 3.5 milioni di copie.

Anche Josef Fares festeggia, pure lui su Twitter, definendo il successo di It Takes Two come qualcosa che va «oltre le aspettative».

Le attenzioni sul titolo di Fares stanno crescendo sempre di più perché, notizia recente, la divertentissima avventura diventerà anche un lungometraggio, prodotto dallo stesso team produttivo del film di Sonic the Hedgehog.

Anche noi abbiamo apprezzato moltissimo il titolo di Josef Fares, e se volete scoprire perché vi consigliamo di recuperare la nostra corposa video recensione.