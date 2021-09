Intanto, in PlayStation qualcuno compra Xbox Series X e aspetta Halo Infinite

C’era una volta, nemmeno troppo lontana a dire il vero, in cui anche l’industria si divertiva a lasciarsi andare a qualche sfottò figlio della console war. Senza scomodare i tempi in cui i grandi player erano soprattutto Nintendo e SEGA, pensiamo a tempi più recenti in cui, ad esempio, Sony realizzò un video per prendere in giro la politica sui giochi usati annunciata per Xbox One.

E, solo poco tempo fa, sappiamo che tra il dire e il non dire Xbox ha fatto riferimento alle complicazioni che richiede espandere l’SSD di PS5, sfoggiando invece le sue schede di memoria aggiuntive da inserire in un apposito slot. Successe qualcosa di simile anche per la disposizione orizzontale o verticale di PS5 con il suo discusso stand, a sua volta preso di mira da qualche battuta in casa Microsoft.

Questo, però, è avvenuto in un contesto dove sia Sony che Xbox sottolineano sempre che la console war sia insensata e che la cosa migliore sarebbe godersi i videogiochi a prescindere dalla piattaforma.

Un concetto in cui sembra credere molto anche Cory Barlog, celebre guida di Sony Santa Monica – lo studio first party dei PlayStation Studios che è autore di God of War.

Sempre molto attivo sui canali social, nelle scorse ore Barlog ha condiviso con i suoi fan di essersi fatto un regalo: ha pubblicato la foto della sua nuova Xbox Series X, specificando anche il perché si sia convinto ad acquistarla, dal momento che ora inizia la sua attesa per Halo Infinite, che esordirà il prossimo 8 dicembre.

series x ✅

halo infinite […waiting…]

— cory barlog 🖖 (@corybarlog) September 1, 2021

Se, insomma, perfino il director di Kratos e compagni può superare serenamente il confine della singola piattaforma, per godersi i videogiochi che gli interessano (da notare, nello sfondo della foto, anche una Triforza da The Legend of Zelda, sinonimo di Nintendo), siamo piuttosto sicuri che possano farlo tutti!

A proposito di God of War, al momento tutto tace sul misterioso Ragnarok, il prossimo capitolo dopo il riavvio della serie del 2018: sappiamo che il gioco dovrebbe esordire in qualche momento del prossimo anno, ma ora come ora è stato mostrato solo il suo logo e siamo in attesa anche del nome ufficiale. Per sapere tutto quello che si sa o che si rumoreggia, vi raccomandiamo di fare riferimento al nostro approfondimento riassuntivo a questo link.

Halo Infinite, invece, ha fissato durante la Gamescom il suo appuntamento con la release. Al lancio, tuttavia, il gioco mancherà ancora di alcune modalità, ma ricordiamo che il multiplayer sarà gratis per chiunque e che la campagna, nonostante non sia stata ancora mostrata, esordirà sempre l’8 dicembre prossimo.