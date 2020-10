“Come passare Xbox Series X da verticale a orizzontale”: Microsoft sfotte PS5

Xbox UK ha approfittato del video teardown di PS5 per prendere in giro la console di Sony, che richiederà una elaborata procedura per passare da verticale ad orizzontale.

Nel post social della casa di Redmond, si può leggere semplicemente «come passare Xbox Series X da verticale a orizzontale»

How to switch the Xbox Series X from vertical to horizontal ⤵️ pic.twitter.com/efnCoBPWTW — Xbox UK (@xboxuk) October 7, 2020

La condivisione include due immagini scattate dal portale americano The Verge, in cui viene appunto mostrata Xbox Series X sia in verticale che in orizzontale.

La console del platform owner americano non richiederà stand aggiuntivi né applicazioni di viti, dal momento che il design è progettato fin dall’inizio per questa dualità di posizioni.

PlayStation 5, al contrario, avrà bisogno di un particolare “vassoio” non solo per stare in piedi ma anche per venire disposta in orizzontale.

È stato scoperto oggi che questo peculiare stand necessiterà di una vite per essere applicato e smontato, anziché, come si pensava in origine, andare ad incastro.

Sony ha comunque confermato di aver posto la sua attenzione su altri aspetti del design, in particolare la silenziosità e il raffreddamento.

In giornata, abbiamo anche appreso di un cambiamento al sistema di trofei che sarà applicato sia a PS4 che a PS5.