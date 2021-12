Intanto, in Giappone le pubblicità dei videogiochi si fanno così

In un mercato affollato come quello dei videogiochi, è importante trovare sempre il modo per far parlare di sé, soprattutto per le produzioni più in vista – e quindi più costose. In Giappone non siamo soliti allora vedere delle peculiari campagne pubblicitarie, con anche interi treni della metro dedicati a determinate uscite (ma questo succede anche in USA, in effetti).

Questa volta, però, si è sperimentato qualcosa di diverso: per promuovere Final Fantasy VII Remake, infatti, si è scelto di servirsi di peculiari cartelloni pubblicitari ad angolo, che danno l’illusione di tridimensionalità. In soldoni, ci sono delle persone che fuori dalla stazione di Shinjuku hanno l’illusione di vedere Red XIII affacciato in cima al palazzo, mentre si lascia alle spalle Midgar.

Immaginate di uscire dalla stazione e vedere questo

Il risultato, come potete vedere voi stessi dai video che stanno circolando sui social, è davvero forte e bello da vedere – con tanto di intervento della Shinra che costringe il buon Red a correre via.

Come appreso dal sito specializzato Omnia Crystallis, oltretutto, ad accompagnare questa peculiare campagna promozionale è anche l’invito a fotografare Red: gli scatti più belli saranno selezionati e 77 vincitori (da tutto il mondo) saranno premiati con un piccolo regalo a nome Shinra. E un peluche di Red – il che, diciamocelo, fa venire immediatamente voglia di partecipare.

… con un particolare hashtag (#神羅捕獲対策室). Gli scatti più belli (77 persone in tutto) saranno premiati con una lettera di apprezzamento della Shinra Company, una carta regalo Amazon dal design originale (3.000 yen) e un peluche di Red XIII. https://t.co/8fhMYc47Pm — Omnia Crystallis (@omniacrystallis) December 19, 2021

È di grande effetto vedere come il cartellone a L riesca a creare benissimo l’illusione della tridimensionalità, con la sensazione che Red stia davvero spuntando fuori e finendo nel mondo reale.

Siamo curiosi di sapere quando vedremo campagne promozionali simili anche in Italia. Con anche i contest annessi, ecco, perché ora abbiamo messo gli occhi sull’idea di quel peluche di Red XIII…

Di recente uscito anche su Epic Games Store, Final Fantasy VII Remake non ha ricevuto grandi lodi per il suo porting, che risulta pigro e migliorabile. Ciò nonostante, con il gioco Square Enix ha fatto un buon lavoro nel provare ad ammodernare la formula del suo grande classico, ma rimane fumosa (e un po’ preoccupante) l’idea di cambiamenti sostanziali alla storia e di un’uscita in un numero di episodi tutt’altro che chiaro.

FFVII Remake è disponibile su PS4 e, con la sua versione definitiva Intergrade, su PS5 e PC.