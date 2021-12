Final Fantasy VII Remake gira malissimo su PC, per Digital Foundry

Final Fantasy VII Remake da qualche giorno non è più un’esclusiva PlayStation. Il gioco, infatti, il 16 dicembre è arrivato su PC sbarcando su Epic Games Store.

Uno dei capitoli più amati del brand è dunque finalmente giocabile anche da tutti gli appassionati giocatori PC; inoltre, la versione Final Fantasy VII Intergrade contiene anche l’espansione aggiuntiva con protagonista Yuffie.

L’arrivo del titolo su PC era stato annunciato durante i The Game Awards 2021, concretizzando alcune indiscrezioni che circolavano già da tempo.

C’è da dire tuttavia che le performance del gioco su PC sono tutt’altro che le migliori.

Alex Battaglia di Digital Foundry ha svolto un’analisi delle prestazioni di FFVII e ha postato un tweet in cui ha notificato una serie di problemi abbastanza consistenti che lo hanno portato anche a prendere una posizione netta sulla versione PC del titolo.

Il video (via The Gamer) condiviso da Battaglia cattura il gioco mentre gira su un Intel i9 10900K con una scheda video Nvidia RTX 3090 a 1080p e nonostante tutto sono stati registrati cali di frame a seconda del movimento della telecamera e stuttering. Il gioco a quanto pare non riesce a girare a 60fps stabili con la sua configurazione, dato che i cali sono notevoli e consistenti (micro-lag che vi avevamo segnalato anche nella nostra disamina).

I never really do this, since I usually cover this in a video, but @oliemack is going to be on this when I am on holiday. But this is just one brief moment in the first 5 minutes of the game. Spinning the camera causes a sustained drop and then a big stutter. RTSS does not see it https://t.co/pvTAML3dEX pic.twitter.com/UgDWzO9Iav

