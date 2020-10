Cinese o no, Genshin Impact si è preso la metropolitana di New York

Non è certo un segreto che i rapporti commerciali tra la Cina e gli Stati Uniti non siano al massimo dell’idillio: ricorderete sicuramente il caso Huawei, con il produttore di smartphone a tutti gli effetti bandito dal mercato e allontanato dalla piattaforma Android, o le raccomandazioni dell’amministrazione del Presidente Donald Trump a non servirsi di smartphone provenienti dalla Cina, accusati di essere veicolo di spiate.

In qualsiasi modo la si pensi in merito, a Genshin Impact decisamente non importa. Il titolo gratuito di studio MiHoYo, che ha avuto un successo notevole e che ha fatto discutere per la censura imposta dal suo Paese d’origine, sta avendo un appeal così forte sugli Stati Uniti che la sua campagna pubblicitaria ha toccato nuove vette.

Il convoglio a tema Genshin Impact a New York

Alcuni appassionati segnalano infatti sui social che presso la metropolitana di New York è presente un treno che è stato adibito a tema Genshin Impact, con il convoglio che sia all’interno che all’esterno – tra porte e fiancate – presenta l’invito a scaricare e giocare il titolo. Di seguito, alcune immagini.

oh??? my god???? genshin impact ads are on nyc trains pic.twitter.com/RIuMlIEMR3 — tori⁷ (@ggukbear) October 17, 2020

hehe here’s some hq photos bc i just realized the others weren’t pic.twitter.com/O1RlxfJF6Q — tori⁷ (@ggukbear) October 19, 2020

Secondo la testimonianza, per ora sarebbe presente un solo treno dedicato al gioco, uno degli shuttle che fanno da collegamento tra Grand Central e Times Square.

Nei giorni scorsi abbiamo riflettuto in un articolo sull’impatto di Genshin Impact sul mercato occidentale, con le produzioni cinesi che si stanno mostrando sempre più agguerrite e stanno innalzando in modo notevole ambizioni e qualità. In attesa di Black Myth, Genshin Impact potrebbe essere solo il primo passo del Dragone alla conquista del videogame?