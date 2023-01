Innamorato di Elden Ring, lo omaggia con… un cartonato di Miyazaki alto sei metri

Quando i videogiocatori si innamorano di un titolo, non è raro vedere dei tributi davvero sorprendenti, volti a omaggiare le loro opere preferite. Abbiamo musicisti che ri-arrangiano le colonne sonore, cosplayer che ricreano in tutto e per tutto i loro personaggi più amati, designer che creano spin-off di omaggio, artisti che realizzano illustrazioni clamorose, maestri d’armi che riproducono nella realtà gli arsenali dei loro eroi e… cartonati giganti.

È il caso del giocatore conosciuto come MeanForce1 (thanks, GameRant), che ha deciso di omaggiare Elden Ring – il GOTY pigliatutto dello scorso anno – in modo davvero unico. Ha infatti realizzato una sagoma cartonata di Hidetaka Miyazaki, director del gioco.

Fin qui, per quanto stramba, la cosa non è nemmeno troppo sorprendente: conosciamo altri giocatori che hanno in casa i cartonati dei loro autori preferiti. Il lato “curioso” viene quando ci si rende conto che il cartonato è alto più di sei metri e potrebbe a tutti gli effetti essere un boss di Elden Ring, viste le proporzioni con il giocatore in questione.

Thanks, MeanForce1

«Ho realizzato una sagoma di Miyazaki alta venti piedi» afferma il giocatore, con una decisa punta di fierezza, mostrando su Reddit le foto della sua opera e mettendo in scena una boss fight contro Big Miyazaki. A proposito di proporzioni.

La seconda immagine, ancora più della prima, rende bene l’idea di quanto enorme sia questa sagoma, che arriva praticamente al soffitto della già molto alta stanza in cui si trova il giocatore, armato di katana.

Arrivato lo scorso febbraio, Elden Ring (lo trovate su Amazon) ha portato l’anima open world all’interno dei videogiochi in stile souls, proponendo un senso di pericolo e di meraviglia simultanei davvero efficaci. Il gioco ha vinto il titolo di GOTY ai The Game Awards e ha portato a casa sia il premio della redazione che quello dei nostri lettori agli SpazioGames Awards.

Per il futuro, FromSoftware sta già lavorando a nuove idee, come il ritorno di Armored Core. Vedremo se, per allora, a questo punto possiamo aspettarci dei cartonati ancora più grandi…