Armored Core VI si mostra a sorpresa ai TGA, ed è un ritorno epico

In maniera del tutto inaspettata, Armored Core VI Fires of Rubicon è stato mostrato in occasione dei The Game Awards 2022 con un trailer davvero molto intenso.

Di un nuovo Armored Core se n’è parlato già qualche anno fa, ma all’epoca non ci fu nessuna conferma né indiscrezione reale. Ora, finalmente, ci siamo.

Poco sotto, il trailer in questione rilasciato da FromSoftware:

Dai dettagli emersi mesi fa sappiamo che il titolo sarà ambientato in «un mondo sci-fi creato da Hidetaka Miyazaki», con «un’azione dinamica tridimensionale» e un «alto livello di personalizzazione».

La storia si baserebbe sul controllo del Melange, una misteriosa sostanza che potrebbe fare avanzare la società umana in maniera drastica attraverso grandi progressi tecnologici. In passato questa sostanza pare sia stata già causa di danni catastrofici sul pianeta Bashtar e, dopo un periodo di inattività, ritorna a preoccupare le forze in gioco che tentano di comprendere come sfruttarla al meglio.

