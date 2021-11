God of War, l’Ascia del Leviatano esiste davvero (ed è perfetta)

God of War sarà presto disponibile nei prossimi mesi anche per i giocatori PC, in attesa che lo studio Santa Monica possa finalmente rilasciare il sequel ufficiale, God of War Ragnarok.

Il titolo PlayStation è infatti uno dei migliori action game disponibili su PS4, cosa questa che giustifica quasi del tutto l’enorme attesa verso la prossima avventura di Kratos e suo figlio Atreus.

Le prime informazioni sulla nuova edizione PC lasciano inoltre ben sperare circa il fatto che il ritorno di Kratos su personal computer sarà all’altezza delle aspettative.

Va detto però che la prossima versione di God of War non verrà però sviluppata da Santa Monica Studio, cosa questa che sta preoccupando qualche “purista”.

Ora, come riportato anche da GameRant, qualcuno ha realizzato una delle armi più iconiche della saga: stiamo parlando della leggendaria Ascia del Leviatano.

Dovah Design ha infatti realizzato una fantastica replica di un’arma che, a diversi anni dal lancio del gioco, riesce ancora ad affascinare i giocatori.

Questo è solo uno dei numerosi progetti creati da Dovah Design che si concentra sulla ricreazione di armi e armature fantasy da altri videogiochi e film, con una propensione verso quelli ad ambientazione fantasy.

L’Ascia del Leviatano è la prima arma di cui disporremo nel gioco uscito su PS4, sebbene progredendo nella storia principale saremo in grado di renderla sempre più forte e potente.

Poco sotto, alcune immagini della sorprendente replica dell’arma:

Purtroppo, però, l’oggetto realizzato da Dovah Design non è al momento in vendita, ragion per cui dovrete rassegnarvi all’idea di poter mettere le mani su una “vera” Ascia del Leviatano.

Ricordiamo inoltre che God of War Ragnarok si è da poco mostrato anche nel suo doppiaggio italiano grazie al nuovo trailer, epico come pochi.

Ma non solo: malgrado le avventure di Kratos siano conosciute da tutti, ci sono alcune curiosità che potrebbero essere sfuggite persino ai giocatori più attenti.

Infine, avete letto anche quanto ha venduto il primo God of War su PS4, un numero che sicuramente lascia ben sperare circa il futuro del franchise?