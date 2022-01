In The Last of Us c’è una misteriosa bambina con una giraffa

The Last of Us, il titolo di Naughty Dog disponibile in esclusiva assoluta su console PlayStation, è ormai uscito da diversi anni, sebbene a molto tempo dal rilascio continuano a emergere segreti e curiosità davvero molto interessanti.

L’originale TLOU è infatti un videogioco tanto straordinario quanto ricco di dettagli, visto e considerato che l’avventura di Joel ed Ellie è di diritto entrata nella storia del videogioco.

Del resto, il gioco è risultato essere il favorito se messo a confronto con il suo sequel diretto, cosa questa che vorrà pur significare qualcosa.

E se una comparativa ha anche di recente messo a confronto i protagonisti della Part I con quelli della Part II, ora i fan hanno scovato un NPC davvero enigmatico.

Via Reddit, un giocatore ha segnalato la presenza di una misteriosa bambina, la quale tiene in braccio il peluche di una giraffa.

La giovane ragazza, seduta per terra, non sembra voler distogliere lo sguardo da Joel, tanto che una certa somiglianza con sua figlia Sarah – morta nello sconvolgente prologo del gioco – rende l’incontro un bel po’ inquietante.

Poco sotto, l’immagine dell’NPC in questione.

L’incontro con la bambina avviene nelle prime fasi di The Last of Us, più precisamente quando Joel accompagna Tess alla ricerca di Robert.

Alcuni giocatori ipotizzano che possa trattarsi di una sorta di “premonizione” dell’ormai storico incontro con le giraffe tra il protagonista ed Ellie, alcune ore di gioco più avanti. Forse, il mistero è destinato a durare per sempre.

Ricordiamo anche che di recente è stata confermata l’attrice che interpreterà Riley nella serie TV dedicata a The Last of Us, in uscita nel corso del 2022.

Ma non solo: qualcuno ha dato vita a una sorprendente versione isometrica di TLOU, che lascia fantasticare circa una versione mobile del gioco.

Infine, non perdete il nostro speciale in cui riassumiamo tutto (ma proprio tutto) ciò che sappiamo sulla serie HBO attualmente in lavorazione.