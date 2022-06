In Resident Evil 4 Remake sappiamo già chi darà il volto alla nuova Ashley

Resident Evil 4 Remake è stato l’annuncio che ha monopolizzato le attenzioni degli appassionati durante il recente State of Play: come abbiamo visto numeri alla mano, infatti, nemmeno Final Fantasy XVI con la sua finestra di lancio è riuscito ad attirare più appassionati di quanto non abbia fatto il ritorno di Leon S. Kennedy.

Ad accompagnare il celebre protagonista ci sarà ovviamente anche Ashley, non sempre ricordata per motivi particolarmente lieti dagli amanti del gioco – più che altro per il suo essere un personaggio da proteggere particolarmente gravoso.

Ashley è pronta a tornare anche nel Remake e potrebbe rientrare tra i piccoli e importanti cambiamenti che Capcom ha già confermato. In attesa di saperne di più, come riferito da VGC abbiamo già scoperto chi sarà l’attrice che le darà le fattezze.

Ashley in Resident Evil 4 Remake

Si tratterà dell’attrice e modella Ella Freya, che dopo la pubblicazione del trailer si è detta davvero emozionata dall’essersi vista in azione nei panni di Ashley Graham:

«Quando ho visto il trailer ho quasi pianto. Sono così felice, adesso! Grazie a tutti, dal profondo del mio cuore».

Sul suo profilo Freya, che è olandese ma lavora prevalentemente in Giappone, ha anche sottolineato «sono felicissima di unirmi alla famiglia di Resident Evil».

In precedenza, Ashley era invece basata sull’aspetto della modella Brooke Elizabeth Mathieson, mentre la voce era stata prestata da Carolyn Lawrence.

Ella Freya confirmed as Ashley Graham's face model @Eriza_Freya pic.twitter.com/my3mK2FEqX — No Context Resident Evil (@ContextEvil) June 3, 2022

Attendiamo ora di scoprire cosa possiamo aspettarci da questo ritorno della giovane Graham, e se magari ci saranno delle scene e dei dialoghi inediti rispetto al gioco del 2005 che in tanti hanno imparato ad amare. Rimane da capire di che portata saranno i cambiamenti promessi per la storia, e se si farà un lavoro certosino come nel caso di Resident Evil 2 (che trovate su Amazon), o sia lecito aspettarsi colpi di forbice più decisi, come è stato in Resident Evil 3.

Nel frattempo, abbiamo già visto un primo video confronto tra Resident Evil 4 e quanto abbiamo visto fino ad ora di questo remake: se volete scoprirli fianco a fianco, potete vederlo nella nostra notizia.

L’appuntamento con Resident Evil 4 Remake è atteso per il 24 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.