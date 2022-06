No, Final Fantasy XVI non è stato affatto il gioco che ha destato più clamore allo State of Play

Durante l’appuntamento con State of Play di qualche giorno fa, abbiamo visto che la chiusura dell’evento è stata dedicata a Final Fantasy XVI, attesissimo nuovo episodio della storica saga firmata da Square Enix (trovate il VII Remake su Amazon in offerta, a tal proposito). Sappiamo, infatti, che questi eventi spesso tengono il reveal più importante per il loro finale, e sembrerebbe essere stato anche questo il caso.

Tuttavia, abbiamo osservato anche noi sulle nostre pagine, dati alla mano, che il gioco che ha destato più clamore dopo State of Play non è stato in realtà Final Fantasy XVI, ma un altro. Quello più ricercato e più letto è stato infatti Resident Evil 4 Remake – nonostante fosse nell’aria ormai da diverso tempo.

A confermare il trend che abbiamo osservato tra i nostri lettori sono anche i dati raccolti dall’esperto di mercato conosciuto come Benji-Sales. L’analista, infatti, ha messo insieme le visualizzazioni nelle prime 24 ore per tutti i trailer di State of Play, sommando anche tutti i re-upload che hanno superato le 50.000 visualizzazioni.

L'annuncio di Resident Evil 4 è stato quello più visto da State of Play

Ebbene, anche da questi dati emerge che Resident Evil 4 è stato il più visto in assoluto, con una distanza siderale da Final Fantasy XVI, appaiato a Street Fighter 6.

I dati raccolti da Benji-Sales indicano che queste sono state le visualizzazioni avute su YouTube dai diversi trailer dopo State of Play e nelle prime 24 ore, re-upload principali compresi:

Resident Evil 4 Remake – oltre 4,8 milioni Final Fantasy XVI – oltre 1,8 milioni Street Fighter 6 – oltre 1,8 milioni Spider-Man Remastered PC – oltre 1,6 milioni The Callisto Protocol – oltre 1 milione Stray – oltre 600mila

• Stray – 600k+ pic.twitter.com/SnmS3OwrSP — Benji-Sales (@BenjiSales) June 3, 2022

Ricordiamo che Final Fantasy XVI ha visto venire presentato un trailer che ha svelato la sua finestra di lancio. Il gioco era già noto ed era sparito dai radar da diversi mesi.

Resident Evil 4 Remake invece ha visto un primo trailer che ne ha confermato ufficialmente l’esistenza, in seguito a numerose voci di corridoio che avevano suggerito che i lavori fossero già in corso.

Street Fighter 6, infine, completa il podio con il primo video che ce lo ha mostrato in azione, ma sapevamo già che il titolo era in lavorazione (e c’erano state anche delle polemiche sul suo non intrigante logo).

Se vi siete persi qualcosa dall’evento, vi ricordiamo che potete trovare a questa pagina tutte le notizie arrivate da State of Play.