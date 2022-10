In God of War Ragnarok il look di Kratos non sarà più un problema

God of War Ragnarok è praticamente arrivato, ormai, e dopo una lunga attesa i giocatori potranno tornare a vestire i panni di Kratos e Atreus.

L’ultima opera di Santa Monica Studio, che potete ancora prenotare su Amazon, si prospetta essere una chiusura del 2022 videoludico con il proverbiale botto.

Se non altro sarà almeno il miglior videogioco last-gen, stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo per quanto riguarda la versione PlayStation 4.

E a pochi giorni dall’uscita emergono nuove informazioni riguardo le feature che saranno inserite nel gioco. Una delle più amate, però, non ci sarà al lancio.

God of War Ragnarok erediterà dal suo precedessore la possibilità di acquisire tanti tipi di armi ed armature in particolare, con le loro statistiche peculiari.

In occasioni di questo tipo, però, alcuni giocatori sono in conflitto tra l’avere l’equipaggiamento perfetto e il mostrare il look ideale.

Nel caso non ci sia la trasmogrificazione, o trasmog, i personaggi sono costretti ad avere un’accozzaglia di equipaggiamento vario.

Per fortuna, God of War Ragnarok vi permetterà di vestire Kratos come volete, a prescindere dall’equipaggiamento.

Lo ha confermato uno sviluppatore, Mihir Sheth, in un Q&A nel Discord ufficiale (tramite Destructoid), rivelando che in God of War Ragnarok ci sarà la trasmog:

«D: “Dato che stiamo parlando di armature. Mi piace avere un bell’aspetto, va bene, tutti in studio lo sanno su di me. La moda prima di tutto per Kratos, ovviamente. So che una delle richieste per il 2018 era la possibilità di avere forse le statistiche che desideri, sai, dai a Kratos l’aspetto da passerella che desideri. Quindi questa è una domanda di SpiritWolf e di molte altre persone; Ci sarà un sistema di trasmogrificazione delle armature?” Mihir Sheth: “La risposta breve è sì. C’è un modo per farlo… è lì nel gioco.”»

Collezionare armature per trovare il look perfetto di Kratos sarà un’altra di quelle attività che rendono God of War Ragnarok un gioco molto longevo, quindi.

Una piccola informazione utile che si aggiunge, purtroppo, agli spoiler che stanno emergendo dalle prime copie del gioco che sono state diffuse.