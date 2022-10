God of War Ragnarok, una delle feature più richieste non sarà disponibile al day one

Ormai i giocatori hanno imparato ad aspettarsi l’arrivo di una modalità fotografica aggiuntiva all’interno dei loro videogiochi preferiti: gli utenti amano infatti condividere i loro scatti preferiti, ma sembra che i fan di God of War Ragnarok dovranno pazientare prima di poter ammirare più nel dettaglio le spettacolari ambientazioni dell’ultima fatica di Santa Monica Studio.

Il sequel di God of War (che potete prenotare su Amazon) purtroppo non avrà una Photo Mode fin dal suo giorno di lancio: a confermarlo sono stati gli stessi sviluppatori sui loro canali social, promettendo che la modalità arriverà soltanto in seguito (via GamingBolt).

In vista dell’imminente lancio previsto per il 9 novembre su PS5 e PS4, il team di sviluppo ha deciso di svelare molte più informazioni sull’ultima avventura di Kratos e Atreus, mostrando anche il nuovo sistema di combattimento che sarà anche molto più brutale rispetto al precedente capitolo: Santa Monica vuole assicurarsi che i fan sappiano esattamente cosa aspettarsi al day one.

In ogni caso, l’assenza della modalità fotografica al lancio appare certamente come una sorpresa, considerando che era presente anche nel precedente God of War è che ormai appare essere uno standard per le esclusive first party di casa Sony.

È plausibile immaginare che in God of War Ragnarok la feature sarà migliorata ulteriormente, ma che a causa del duro lavoro del team non è stato possibile inserirla già in occasione del day one: Santa Monica Studio ha comunque promesso che arriverà «dopo il lancio», pur non rivelando finestre di uscita più specifiche.

Gli sviluppatori si sono limitati semplicemente a promettere ai fan che scopriranno maggiori dettagli sulla nuova Photo Mode non appena sarà pronta per il suo debutto, ma che non vedono l’ora di scoprire tutti gli scatti che saranno condivisi dagli appassionati.

Photo Mode will be coming to God of War Ragnarök after launch – we’ll share more details closer to when we plan to release it. We can’t wait to see all of your captures once it’s live! https://t.co/IgSvlnzUbx — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) October 26, 2022

Per i primi giorni sarà dunque necessario accontentarsi di scattare semplicemente screenshot durante il vostro regolare gameplay: ovviamente vi terremo aggiornati qualora dovessero arrivare ulteriori novità e dettagli sulla vicenda.

Nel frattempo, se volete ammirare ulteriori immagini a tema God of War Ragnarok, il team ha condiviso dei bellissimi artwork animati che raffigurano tutti i personaggi principali del gioco, che potrete anche convertire in sfondi gratuiti da utilizzare sul vostro PC.