God of War Ragnarok, allarme spoiler: il day one è già stato rotto (e Cory Barlog è infuriato)

Sebbene manchino ancora due settimane al day one ufficiale, è già partito l’allarme spoiler per God of War Ragnarok: sembra infatti che le prime copie fisiche siano già state vendute da alcuni retailer, causando una inevitabile fuga di informazioni online.

Lo spiacevole evento è stato confermato in queste ore anche da Cory Barlog di Santa Monica Studio, che non ha nascosto sui social tutta la sua frustrazione per il rischio di rovinare la sorpresa a chi sta ancora attendendo di mettere le mani sulla nuova avventura di Kratos (potete prenotare GOW Ragnarok in sconto su Amazon).

Pochi giorni fa erano già emersi i primi video spoiler, rimossi prontamente dagli sviluppatori, ma in queste ore la vicenda rischia di farsi seriamente molto più grave, facendo emergere ulteriore potenziale catturato e i dettagli della storia in rete, anche ai fan che non vogliono rovinare la propria esperienza.

Cory Barlog non ha nascosto di essere rimasto molto deluso dalla vicenda, citando perfino il clamoroso caso di Modern Warfare 2 e sottolineando che, forse, non sarebbe poi un male includere d’ora in poi solo un file di installazione nel disco.

Parole dette naturalmente in un semplice momento di frustrazione, confermando poi che i report circolati nelle ultime ore sarebbero veri: qualche negozio fisico ha davvero rotto il day one di God of War Ragnarok con netto anticipo.

sorry to everyone that you have to dodge the spoilers if you want to play the game fresh. completely fucking stupid you have to do this.

this is not at all how any of us at SMS wanted things to go.

— cory barlog (@corybarlog) October 29, 2022