God of War Ragnarok per PS4 sarà “il miglior videogioco last-gen”

God of War Ragnarok sarà disponibile anche su PS4, probabilmente uno tra gli ultimi titoli first party a rimanere cross-gen.

Il titolo di Santa Monica Studio uscirà anche in versione PlayStation 4 (lo potete trovare già su Amazon) e rappresenterà, probabilmente, il canto del cigno della passata generazione di PlayStation.

Una console che, tutto sommato, nemmeno Sony vuole abbandonare veramente stando alle ultime dichiarazioni dell’azienda.

E mentre God of War Ragnarok riuscirà a girare anche fino a 120fps su PlayStation 5, il tema di sviluppo sembra molto convinto anche della versione più “anziana”.

Quando titoli del genere sono presenti su due generazioni di console c’è sempre la preoccupazione che, in quella precedente, il videogioco in questione possa perdere considerevolmente in qualità.

Senza necessariamente tirare in ballo per l’ennesima volta il caso di Cyberpunk 2077, questa può rivelarsi a volte una preoccupazione molto sensata.

Tuttavia, come riporta PlayStation Lifestyle, sembra che ci sia una certa fiducia nella versione last-gen del gioco.

Bruno Velazquez di Santa Monica Studio ha affermato che la versione PS4 di God of War Ragnarok sarà addirittura il “migliore” gioco di ultima generazione:

«Quando si tratta di God of War Ragnarok, fin dall’inizio sapevamo che sarebbe stato un gioco per PS4, perché volevamo supportare la base di fan: avevamo così tante persone a cui era piaciuto il gioco su PS4. Quindi, sin dall’inizio, sapevamo, ok, questo sarebbe stato un gioco per PS4. Faremo di questo il miglior gioco per PS4 che possiamo realizzare.»

Come per Gran Turismo 7, quindi, i fan potrebbero ritrovarsi di fronte ad un prodotto davvero molto valido per entrambe le generazioni.

Se possedete una PlayStation 4, per altro, vi conviene fare attenzione a questo strano bug che vi farà viaggiare indietro nel tempo, in un certo senso.

In uno strano legame con il precedente God of War, che invece era nativo per PS4, in Ragnarok mancherà il meme più famoso che è venuto fuori dal titolo di Santa Monica Studio.