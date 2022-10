Per finire al 100% God of War Ragnarok vi ci vorrà un bel po’

L’uscita di God of War Ragnarok si avvicina giorno dopo giorno, tanto che ora è stato reso noto quanto tempo ci vorrà per portare a termine il gioco al 100%.

Il seguito del classico uscito nel 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo interessante) è previsto sia su PS5 che su PS4 a partire dal 9 novembre prossimo.

Ora, mentre sono emersi spoiler sulla storia di God of War Ragnarok prima dell’uscita del gioco nei negozi, è il turno di un’informazione relativamente utile, specie per i completisti.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, sembra proprio che per concludere il gioco nella sua interezza saranno necessarie un bel po’ di ore.

Tom Henderson, noto insider, aveva reso noto che la durata di God of War Ragnarok sarebbe stata di circa 40 ore per un completamento al 100%, ma ora che il gioco è nelle mani della stampa, abbiamo un’idea più precisa di cosa aspettarci.

In un video di risposta alle domande della community sul gioco, IGN US ha affermato che un’esecuzione “normale” richiede circa 40 ore, che è probabilmente ciò a cui si riferiva la fonte di Henderson.

A quanto pare, circa cinque ore sono relative alle cutscene, quindi il tempo di gioco effettivo potrebbe essere di circa 35 ore per un giocatore medio.

God of War Ragnarok è quindi più lungo del suo predecessore: per avere un’idea del contesto, God of War del 2018 richiedeva circa 20 ore per essere completato. Per un completamento completo con trofeo di platino annesso possono quindi essere necessarie fino a 70 ore, a seconda dello stile di gioco.

Con le nuove impostazioni di accessibilità, inoltre, resta da vedere quanto sarà lunga la corsa al platino di Ragnarok.

In attesa della recensione del gioco, vi ricordiamo che da poco abbiamo provato l’epico viaggio norreno di Kratos e Atreus: leggi il nostro articolo rigorosamente spoiler-free e a cura del nostro Domenico.