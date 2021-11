Elden Ring, ecco il “nemico” invincibile che ha fatto strage di giocatori

Elden Ring è il gioco del momento, perché From Software ha dato la possibilità ad alcuni giocatori di provare il gioco in anteprima con dei network test.

Il titolo è a dir poco atteso, e rappresenta un grande momento per il team nipponico la cui intenzione è quella di migliorare ancora il proprio gameplay.

L’opera From Software è stata rinviata di recente, di recente si è potuto provare ma le chiavi di accesso sono state vendute a prezzi folli.

Con il nuovo filmato da poco più di quindici minuti, però, l’hype per Elden Ring non può che alzarsi a dismisura visto quanto c’è di bello.

Come i soulslike ci hanno ormai abituato, i titoli From Software non sono da prendere alla leggera e mettono a dura prova i giocatori.

Anche Elden Ring è pieno di trappole e nemici mortali, ed ovviamente boss fight devastanti che richiedono pazienza e dedizione. Ma non è un nemico ad aver fatto strage di giocatori.

O meglio, non è un nemico come lo potreste intendere voi. C’è infatti un’altra cosa che ha distrutto molti giocatori, come riporta Kotaku. E quando diciamo che tutto è mortale in soulslike è perché in Elden Ring il nemico più mortale è una buca.

La versione di prova di Elden Ring si apre in una caverna dove si può solo andare avanti, oppure buttarsi di sotto per arrivare in una nuova area ed esplorare.

Stando alle macchie di sangue a terra, che da sempre segnalano la morte di altri giocatori, proprio il ciglio di quel precipizio si è rivelato devastante.

Come riportano i colleghi di Kotaku con le loro esperienze dirette, stando alla quantità di altri giocatori morti in quell’area, è probabile che sia uno dei pericoli più letali di Elden Ring.

Un titolo che non lascia scampo in ogni caso, come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima.

E nell’attesa, questo bellissimo quadro di Dark Souls potrà alleviare la vostra sete di dark fantasy.

Com’è Elden Ring sulle console di nuova generazione? La risposta è nel videoconfronto definitivo.