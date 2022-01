In arrivo un nuovo roguelite con demoni e samurai che promette tanto stile e azione frenetica

In un anno – il 2022 – che sarà pieno di grandi e altisonanti uscite, c’è ovviamente spazio anche per le produzioni più piccole, che non è detto tuttavia non si possano rivelare delle vere e proprie sorprese.

Potrebbe forse essere questo il caso di Samurai Bringer, nuovo rougelite sviluppato da Alphawing e pubblicato da PLAYISM, annunciato per PlayStation 4, Switch e PC e che uscirà proprio durante la primavera di quest’anno.

Samurai Bringer è un action i cui livelli mutano a ogni nuova partita e in cui il nostro personaggio dovrà affrontare delle vere e proprie orde di nemici che consisteranno in demoni e ovviamente gli immancabili samurai.

A ogni scontro si avrà quindi la possibilità di acquisire nuove tecniche, oltre che ovviamente a perfezionare il proprio stile di combattimento, il tutto avendo come unico obiettivo finale quello di sconfiggere un terrificante mostro-serpente a otto teste della mitologia giapponese.

I rimandi alla mitologia e alla storia del Giappone non sono finiti qui. In Samurai Bringer, infatti, saremo chiamati a sconfiggere ben oltre 100 guerrieri leggendari del Paese del Sol Levante, tra cui Oda Nobunaga, Date Masamune e Sanada Yukimura.

Sconfiggere questi temibili guerrieri ricompenserà lautamente il giocatore, visto che, una volta sconfitti, questi lasceranno le loro armi e armature che aumenteranno le statistiche del protagonista.

Qui di seguito potete vedere il trailer del gioco in lingua inglese:

