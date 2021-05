Sekiro, boss finale sconfitto ogni giorno da un fan che aspetta Elden Ring

Sekiro: Shadows Die Twice viene comunemente considerato dalla community uno dei titoli più difficili mai realizzati, oltre ad essere molto divertente grazie ad un sistema di combattimento ben studiato.

Evidentemente un giocatore non la pensa allo stesso modo, dato che ha deciso di utilizzare l’ultimo gioco di From Software per potersi allenare in attesa dell’arrivo di Elden Ring: ha infatti deciso di sconfiggere il boss finale ogni singolo giorno.

Sekiro ha avuto modo di ispirare anche un altro soulslike in uscita: stiamo parlando di Project Galileo, ambientato in Italia.

Alcune delle armi più iconiche e degli incantesimi sono stati introdotti anche all’interno di Dark Souls 3, grazie ad una mod realizzata da un fan.

L’utente Reddit Atijohn ha deciso di mettere alla prova le sue capacità e di ingannare l’attesa per Elden Ring presentandosi ogni giorno davanti al boss finale del gioco e sconfiggendolo.

Ma c’è un ulteriore livello di sfida: ha infatti deciso di affrontarlo in modo charmless e senza curarsi nemmeno una volta, rendendo la battaglia ancora più impegnativa.

Attualmente, è arrivato alla giornata numero 91, il che significa che ha affrontato questa sfida per tre mesi di fila senza alcuna interruzione:

Nel post condiviso sul forum di Sekiro Shadows Die Twice l’utente ha anche postato un file pastebin che sta tenendo costantemente aggiornato, in cui segnala le variazioni del boss finale ed il modo in cui lo sta battendo.

Si tratta sicuramente di un impegno davvero impressionante, soprattutto tenendo conto della costanza con cui il giocatore sta affrontando questa dura prova.

Considerando che al momento non abbiamo ancora nemmeno una data d’uscita di Elden Ring, a meno che questo fan non decida di ripensarci, queste prove potrebbero andare avanti molto a lungo.

Ricordiamo infatti che sono passati ormai più di 700 giorni da quando venne annunciato per la prima volta: da allora non abbiamo più avuto alcuna novità sul lancio.

Potremmo però scoprirne finalmente di più all’E3 2021: un teaser ha anticipato la possibilità di vedere informazioni su questo ambizioso titolo.

In ogni caso, la release non dovrebbe avvenire troppo presto: Kadokawa, la casa proprietaria di From Software, ha infatti anticipato che molto probabilmente il gioco sarà rinviato.