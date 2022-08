Fortnite e Signore degli Anelli? Spuntano indizi sul crossover

Difficile stare dietro a Fortnite e i suoi continui crossover, soprattutto quando potrebbero coinvolgere nomi come quello del Signore degli Anelli.

L’epica saga di libri e poi film di Peter Jackson (che trovate raccolta in un ottimo cofanetto) è senza ombra di dubbio tra le serie più famose di sempre nell’ambito della cultura popolare.

Mentre la saga si appresta a tornare su Amazon Prime Video e con dei nuovi videogiochi annunciati di recente, c’è chi è convinto che la saga di J.R.R. Tolkien possa sbarcare anche nel battle royale più famoso del mondo.

Se la cosa vi può sembrare impossibile ricordatevi sempre che, adesso, Fortnite è lo stesso gioco in cui Darth Vader tira le Kame Hame Ha mentre porta con sé lo scudo di Captain America.

Non c’è nessuna conferma ufficiale o ufficiosa riguardo Fortnite e Il Signore degli Anelli, ma solo un indizio che sembra troppo preciso per sembrare casuale.

Uno dei profili Twitter più attenti e informati riguardo il battle royale di Epic Games, da sempre al centro dei leak e reveal più veritieri, ha scovato qualcosa che ricondurrebbe ad una iconica location della Terra di Mezzo.

Epic is currently teasing a The Lord of the Rings collaboration on the Island!

The Rock Kid is building this on the beach right now, and there are A LOT of similarities between this sand castle and a LotR castle!

(Thanks to @koooooomar & @FN_Assist for making me aware of this!) pic.twitter.com/CThplKwCrh

— Shiina (@ShiinaBR) August 19, 2022