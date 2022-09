La Stagione 4 di Fortnite Capitolo 3 ha una data da segnare sul calendario

Notizie piuttosto gradevoli per i giocatori di Fortnite: sembra infatti che l’utenza dovrà attendere meno del previsto per dare il via alla Stagione 4 del Capitolo 3.

Non è di certo la prima volta che il battle royale (che ha invaso anche Amazon) si prepara a cambiamenti epocali e di grande impatto.

Considerando che si parla anche di grandi ed epici crossover all’orizzonte, la voglia di novità tra i giocatori di Fortnite è particolarmente forte.

Ora, come riportato sul sito ufficiale di Epic Games, la Stagione 3 del Capitolo 3 sta per dire addio a tutti i giocatori, pronta a lasciare spazio alla rivoluzione della nuova season.

«Prima che la musica si fermi, assicurati di aver completato la tua lista di cose da fare, preparandoti a ciò che ti aspetta il 18 settembre 2022! I server saranno offline a partire dalle 08:00 circa (ora italiana)», si legge nel post ufficiale.

«Tutte le Stelle battaglia non utilizzate verranno riscattate automaticamente in cambio della prima ricompensa disponibile, ma se avevi adocchiato un oggetto particolare, assicurati di accaparrartelo!»

Inoltre, la Settimana Reparto Occasioni torna sull’isola: oggetti esotici e servizi ai personaggi hanno ora dei prezzi ribassati fino alla fine del Capitolo 3 della Stagione 3, prima che la scorta di lingotti venga azzerata per l’inizio della prossima stagione.

Pare chiaro quindi che la Stagione 4 di Fortnite Capitolo 3 non verrà preceduta come spesso accasa da un evento in-game, bensì da un periodo di manutenzione prima della pubblicazione del nuovo update.

Non ci resta quindi che attendere prima di scoprire le sorprese che attenderanno nelle prossime settimane i giocatori del battle royale più famoso di sempre.

Ma non solo: Fortnite X Dragon Ball è realtà, e il crossover ha aggiunto tantissimi contenuti, diventando un evento molto più caotico del previsto.