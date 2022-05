Il soulslike coreano figlio di Dark Souls si mostra (e sembra molto migliore di prima)

Project Cloud Games ha da poco pubblicato un nuovo filmato di gameplay del suo prossimo gioco ispirato a Dark Souls, chiamato Project Relic.

Il gioco è un RPG d’azione in terza persona ispirato poco sorprendentemente al classico di From (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto interessante) e previsto genericamente nel 2023.

I soulslike sembrano aver trovato terreno fertile in questa generazione, considerando anche il titolo in arivo ambientato in una Parigi dalle tinte steampunk.

Project Relic si era già mostrato alcune settimane fa, lasciando intendere la portata di un progetto realmente interessante, ma vittima di alcune critiche da parte dei giocatori.

Ora, come riportato da DSO Gaming, Project Cloud Games è stata infatti costretta a rimuovere il video a seguito di varie lamentele al gioco (specie quelle rivolte alla telecamera, aspramente criticata).

Il team ha infatti deciso di pubblicare un nuovo trailer dedicato a Project Relic della durata di ben tre minuti, il quale ci mostra fasi di esplorazione e combattimento, incluse anche alcune boss fight discretamente evocative.

Il primo scontro con il boss presenta in ogni caso la stessa angolazione della telecamera che ha frustrato i giocatori ad aprile, scelta questa che risulta abbastanza incomprensibile. Nonostante ciò, il livello qualitativo sembra molto più alto rispetto ad alcune settimane fa, cosa questa che farà certamente piacere ai fan del souls.

Poco sotto, nel player dedicato, trovate il video in questione:

Restando ancora una volta in tema soulslike in uscita, impossibile dimenticare il promettente titolo made in Italy in arrivo nei prossimi mesi, ossia Project Galileo.

Senza dimenticare neppure Thymesia, un gioco che sembra trarre ispirazione dalle atmosfere del classico Bloodborne, per un risultato tutto sommato affascinante.

Infine, prossimamente sarà il turno anche di Bleak Faith Forsaken, un soulslike dalle tinte horror che omaggia ancora una volta i grandi classici targati FromSoftware.