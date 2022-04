Un nuovo soulslike steampunk è stato rinviato

Il team Spiders ha confermato ufficialmente che il suo prossimo RPG d’azione in salsa soulslike Steelrising è stato purtroppo rinviato di alcuni mesi.

In un momento in cui Elden Ring (che trovate su Amazon a un prezzo davvero notevole) ha riscritto il genere di appartenenza, spiace vedere altri esponenti essere slittati al prossimo anno.

Considerando anche il titolo made in Italy in arrivo nei prossimi mesi, ossia Project Galileo, la varietà sicuramente non manca.

Ora, come riportato anche da Gaming Bolt, il gioco sarebbe dovuto arrivare su PC e console a giugno 2022, ma a quanto pare non sarà così.

Attraverso l’account Twitter ufficiale del gioco, è stato quindi ufficializzato che Steelrising arriverà su PC, PlayStation e Xbox il prossimo 8 settembre 2022.

«Steelrising ha una nuova data di uscita: 8 settembre» si legge nel post dedicato. «Sappiamo che alcuni di voi sono ansiosi di poterci giocare, ma vogliamo garantire la migliore esperienza possibile per il giorno del lancio».

La descrizione ufficiale del titolo via Steam recita:

Parigi, 1789. La città è nella morsa del terrore. La Rivoluzione è stata soppressa in un bagno di sangue dall’implacabile esercito meccanico di Luigi XVI. Sarà Aegis, una meraviglia della meccanica, a dover affrontare le orde di automi del Re e provare a cambiare il corso della storia.

Il CEO di Spiders, Jehanne Rousseau, ha descritto il protagonista Aegis – guardia del corpo della regina Maria Antonietta – come l’ultima speranza per la rivoluzione contro un re folle.

Similmente alla serie Dark Souls (ma con una punta di steampunk), i giocatori dovranno affrontare combattimenti strategici e memorizzare attentamente il pattern degli attacchi degli avversari.

Steerrising è stato mostrato per la prima volta durante l’evento Nacon Connect svoltosi nel 2020, lasciandosi subito ammirare dagli addetti ai lavori.

Ma non solo: prossimanente sarà il turno anche di Bleak Faith Forsaken, soulslike horror che omaggia proprio i classici targati From Software.