C’è un souslike coreano che imita Dark Souls, e il risultato è notevole

Project Cloud Games ha pubblicato un nuovo video di gameplay del suo prossimo gioco ispirato a Dark Souls, ossia Project Relic.

Si tratta, di base, di un RPG d’azione in terza persona ispirato al classico di From (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) che al momento in cui scriviamo punta a una data di uscita nel 2023.

Il gioco si aggiunge alla pletora di soulslike in arrivo nei prossimi mesi, tra cui quello ambientato in una Parigi steampunk che sembra davvero notevole.

Senza contare il promettente titolo made in Italy in arrivo nei prossimi mesi, ossia Project Galileo, che a quanto pare manderà in estasi i fan.

Project Relic è stato mostrato per la prima volta a luglio 2021: da allora, lo studio indie di origine coreana ha lavorato duramente per migliorare il combat system del gioco.

Nell’ultimo video rilasciato dagli sviluppatori possiamo infatti farci un’idea della qualità generale del gioco, la quale sembra essere piuttosto alta.

Poco più in basso, il filmato pubblicato da Project Cloud Games:

Project Cloud Games è un piccolo studio indie composto da soli 10 sviluppatori: considerando il risultato finale – o quantomeno, ciò che è stato mostrato fino a questo momento – Project Relic sembra essere uno di quei titoli da tenere d’occhio assolutamente. Staremo a vedere se nelle prossime settimane il gioco continuerà a mantenere questo livello qualitativo.

Restando in tema, prossimamente sarà il turno anche di Bleak Faith Forsaken, un soulslike horror che omaggia ovviamente i grandi classici targati From Software.

Ma non solo: la nuova patch di Elden Ring, ossia la versione 1.04, ha reso anche più facile il gioco, visto che tra le tante novità c’è anche il tutorial del tutorial.

Infine, un fan dell’ultimo e clamoroso souslike di From ha deciso di trasformare il titolo in un RPG isometrico, per un risultato che ha davvero del sorprendente.