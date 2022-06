Il sito web di Rockstar Games si oscura: c’entra GTA 6?

Rockstar Games (attualmente al lavoro anche su GTA 6) potrebbe essere in procinto di fare un annuncio dopo che il sito ufficiale della società è stato oscurato nel corso della giornata di oggi.

I creatori della saga di Grand Theft Auto non hanno al momento rilasciato alcune dichiarazione ufficiale al riguardo.

A inizio mese di giugno è emersa la notizia che, secondo un noto insider, Rockstar Games sarebbe pronta ad annunciare un “nuovo progetto”.

Sebbene il lancio di GTA 6 non risulta essere previsto nemmeno fino al 2025, nulla esclude che possa effettivamente esserci qualche sorta di reveal all’orizzonte.

Tra le ipotesi, potrebbe trattarsi anche dell’annuncio della versione di Red Dead Redemption 2 per PS5 e Xbox Series X/S, e/o di una rimasterizzazione dell’originale Red Dead Redemption per le attuali console moderne (via PSU).

Improbabile ma non impossibile, una prima occhiata a Grand Theft Auto 6, che Rockstar ha ufficialmente confermato essere in cantiere ormai diversi mesi fa.

Tuttavia è difficile sapere se effettivamente il sito oscurato sia legato al sesto capitolo di Grand Theft Auto pronto a mostrarsi oppure al ritorno dell’open world western.

Il presunto annuncio potrebbe infatti essere legato a una IP totalmente differente e ancora avvolta nel più totale mistero, oppure magari a un problema tecnico del sito web ufficiale di Rockstar (anche se, a conti fatti, questa spiegazione sarebbe la più logica ma anche la più sciocca).

La possibilità di una versione next-gen di Red Dead Redemption 2, insieme al possibile annuncio di un remake del primo capitolo sono in ogni caso le tesi più accreditate: vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Parlando ancora di GTA 6, c’è indubbiamente tanta attesa per ammirarne il comparto tecnico: le prime indiscrezioni hanno infatti menzionato che graficamente sarà in anticipo sui tempi, cosa questa che fa salire l’hype oltre ogni livello sopportabile.