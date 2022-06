GTA 6, ci siamo quasi? Rockstar sarebbe pronta a un “nuovo annuncio”

I fan sono ancora in attesa di novità riguardanti GTA 6, l’ultimo capitolo della popolare serie di Rockstar Games attualmente in lavorazione e già diventato tra i titoli più desiderati dai giocatori di tutto il mondo.

Al momento sappiamo ancora ben poco sul successore di Grand Theft Auto V (che potete acquistare con consegna in settimana su Amazon), se non il fatto che è attualmente in sviluppo, ma stando alle ultime indiscrezioni potrebbe essere molto vicino il momento di vederlo in azione.

L’unica informazione relativa al lancio è arrivata grazie agli ultimi risultati finanziari di Take-Two e le rispettive previsioni per le prossime finestre temporali, con una brutta notizia: il lancio di GTA 6 non risulta essere previsto nemmeno fino al 2025.

Gli sviluppatori si stanno infatti prendendo tutto il tempo necessario per realizzare un’esperienza indimenticabile per la community e, stando a un noto insider, Rockstar Games sarebbe quasi pronta per un «annuncio imminente» (via GamingBolt).

L’indiscrezione arriva dal noto insider Chris Klippel di Rockstar Mag, sempre bene informato su tutte le ultima novità degli autori di Grand Theft Auto, sottolineando che il team starebbe già preparando un reveal.

Non è entrato nei dettagli di cosa tratterà l’annuncio, ma Klippel ha confermato che l’annuncio riguarderà un «nuovo progetto»: inutile dire che molti fan hanno immediatamente pensato che possa effettivamente trattarsi di GTA 6.

Visiblement, une annonce se prépare. Je ne sais pas encore quand, ni ce que cela va concerner, mais ce serait « un nouveau projet ». Cela peut arriver relativement vite. pic.twitter.com/Gr0Sgxzdua — Chris’ Klippel (@Chris_Klippel) May 31, 2022

Tuttavia è difficile sapere se effettivamente il sesto capitolo di Grand Theft Auto sia pronto a mostrarsi: il nuovo progetto potrebbe infatti essere legato a una IP totalmente differente e ancora avvolta nel mistero.

In ogni caso, vi ricordiamo di prendere questa notizia con le dovute precauzioni, dato che Rockstar Games non ha ancora svelato se effettivamente ci sono annunci in programma nei prossimi giorni: naturalmente vi terremo aggiornati sulle nostre pagine qualora emergessero ulteriori novità.

Un’altra delle ipotesi più accreditate riguarderebbe un altro celebre franchise: da tempo si chiacchiera infatti della possibilità di una versione next-gen di Red Dead Redemption 2, insieme al possibile annuncio di un remake del primo capitolo.

Se il reveal in questione fosse confermato e dovesse davvero trattarsi di GTA 6, ci sarà indubbiamente tanta attesa per ammirarne il comparto tecnico: le prime indiscrezioni dello stesso Klippel hanno infatti menzionato che graficamente sarà in anticipo sui tempi.