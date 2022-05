Quando esce GTA 6? Arrivano brutte notizie per il lancio

Si è ufficialmente conclusa in queste ore l’ultima earnings call di Take-Two, l’appuntamento seguito con particolare interesse dai fan di GTA 6, in attesa di ulteriori notizie dopo l’annuncio ufficiale.

Il publisher ha avuto l’occasione di sottolineare i risultati finanziari ottenuti e svelare alcuni dettagli sul proprio futuro, ma i fan che speravano di scoprire importanti novità sul successore di Grand Theft Auto V (che potete acquistare con consegna rapida su Amazon) potrebbero rimanere certamente delusi.

La data si è infatti rivelata certamente importante per scoprire tutto ciò che sta preparando Take-Two nei prossimi anni, anticipando però potenziali pessime notizie per il lancio di GTA 6.

L’azienda ha infatti svelato ufficialmente tutti i piani previsti per gli anni fiscali dal 2023 fino al 2025, evidenziando però un’assenza importante che non è certamente passata inosservata ai fan (via Dexerto).

Nella pipeline che è stata infatti pubblicata ufficialmente dal publisher, GTA 6 risulta infatti completamente assente: l’unica notizia risalente al franchise riguarda l’edizione mobile di GTA Trilogy, che è stata rinviata all’anno fiscale 2023.

L’annuncio ha inevitabilmente destato preoccupazione tra i fan: non solo non è ancora arrivata alcuna informazione ufficiale sul nuovo titolo, salvo il fatto che è attualmente in sviluppo, ma potrebbe essere possibile non vederne l’uscita fino al 2026.

Allo stesso tempo, le finestre di lancio svelate pubblicamente non sarebbero definitive, dato che l’azienda sembra aspettarsi che alcuni dei loro prodotti non riusciranno a essere completati in tempo per il lancio previsto.

Tuttavia, Take-Two non ha voluto contemporaneamente chiudere le porte a possibili anticipi: viene infatti sottolineato che «saranno aggiunti nuovi titoli» in base ai tempi di sviluppo effettivi.

Insomma, sembra che i fan dovranno ancora aspettare a lungo per scoprire quando arriverà effettivamente il lancio di GTA 6, con l’augurio che non si debba effettivamente attendere fino al 2026 per vederlo in azione.

Ma grazie alla dicitura citata in precedenza, il sesto episodio potrebbe anche essere aggiunto a sorpresa nella pipeline dopo un annuncio ufficiale: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine, qualora arrivassero ulteriori novità sulla questione.

Nel frattempo, la community non può fare altro che interrogarsi su cosa sarà possibile aspettarsi nel nuovo episodio, a partire dalla mappa: c’è infatti sia chi la immagina realisticamente come una delle location più amate e chi invece suppone possa perfino essere un intero continente.

In ogni caso, gli appassionati sono convinti che non saranno delusi da ciò che Rockstar Games avrà da offrire: le ultime indiscrezioni sembrano dar loro ragione, dato che si parla addirittura di una grafica in anticipo sui tempi.