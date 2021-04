Il Signore degli Anelli, Amazon cancella il nuovo gioco

Stando a quanto affermato da Jason Schreier, il titolo dedicato a Il Signore degli Anelli, la saga fantasy nata dalla fantasia e dalla penna di J.R.R. Tolkien, sarebbe stato cancellato da Amazon Game Studios.

Il titolo era stato annunciato due anni fa come un MMO free-to-play sviluppato da Athlon Games, divisione della holding cinese Leyou.

Ambientato nella Terra di Mezzo, avrebbe garantito un focus sull’esplorazione del vasto mondo di gioco, e sarebbe stato narrativamente scollegato dalla serie Amazon Prime de Il Signore degli Anelli prevista per il 2021.

Oggi, in uno scoop del fine settimana, il giornalista di Bloomberg ha annunciato la cancellazione del progetto, e il motivo sarebbe una disputa con la holding cinese Tencent.

Saturday Scoop: Amazon has canceled its Lord of the Rings MMO, announced two years ago, due to a dispute with Chinese conglomerate Tencent.

Yet another setback for Amazon's long-struggling video game division: https://t.co/jozL9oZTG7

— Jason Schreier (@jasonschreier) April 17, 2021