Un classico Nintendo entra in Microsoft Flight Simulator (il risultato è folle)

Microsoft Flight Simulator è sicuramente un gioco quasi impeccabile, un simulatore di volo così accurato e preciso che è riuscito a fare breccia nel cuore di tutti coloro che hanno provato a decollare con lui.

Il gioco offre infatti un grado di realismo difficilmente riscontrabile in altri titoli dello stesso genere, risultando pressoché unico nella sua categoria.

La versione per Xbox Series X|S, uscita durante lo scorso luglio e che abbiamo recensito contestualmente all’uscita, ha permesso al gioco di farsi conoscere anche dai non possessori di PC.

Senza contare il supporto garantito da Asobo Studio, che introdurrà una nuova meccanica davvero molto richiesta già a partire dal prossimo anno.

Ora, il modder Illogicoma ha però deciso di “innestare” un celebre titolo Nintendo dentro Microsoft Flight Simulator, dando vita a un mash-up realmente fuori di testa.

Come riportato da Kotaku, qualcuno deve avere infatti pensato che sarebbe stato bello provare a importare le piste di Mario Kart nel simulatore di volo: detto fatto.

Illogicoma ha quindi trasformato MFS in un “parco giochi”, con le piste di Mario Kart 8 replicate in maniera sorprendentemente fedele all’interno del simulatore di volo.

Secondo il modder, sarebbe stato divertente volare attraverso le celebri piste di Mario Kart 8 in Flight Simulator, tanto che il risultato finale sembra quasi quello di un “gioco nel gioco” (con le dovute proporzioni, sia chiaro).

Poco più in basso, trovate un video in cui potete vedere il risultato in movimento:

Ricordiamo che il simulatore di volo avrebbe dovuto vedere la luce anche in versione Xbox One, sebbene per il momento questa versione sarebbe stata bloccata per motivi tecnici.

Nella sua recensione del gioco originale, il nostro Paolo vi ha spiegato perché il titolo di Asobo Studio e Microsoft rappresenta un nuovo paradigma per i videogiochi simulativi.

Infine, avete letto che nel gioco di volo potete anche sorvolare una città italiana rappresentata alla perfezione?