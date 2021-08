Nintendo Switch next-gen in 4K è possibile? Sì, ma a una condizione

L’originale Nintendo Switch è ormai uscita sul mercato da diversi anni, riscuotendo un successo di pubblico che ha permesso alla Grande N di recuperare il terreno perduto con WiiU.

Considerando anche la release di Switch Lite, è davvero difficile non applaudire Nintendo per lo sforzo di proporre una console pensata per tutte le età e per tutte le esigenze.

Questo, senza contare anche l’arrivo di Switch OLED, versione “ampliata” della versione base, con alcune novità niente male (come vi abbiamo spiegato anche nella nostra anteprima).

Del resto, ora come ora la compagnia nipponica ha precisato di non avere in cantiere altri aggiornamenti di Switch nell’immediato.

Nonostante tutto, in molti sperano ancora che la fantomatica Switch Pro possa un giorno davvero vedere la luce, o magari anche solo una versione next-gen della piattaforma, in grado di tenere testa al progresso tecnologico visto in casa PlayStation e Xbox.

Con l’attuale hardware, che ha ormai quasi quattro anni e mezzo di vita, probabilmente un nuovo sistema degno di nota e in grado di fare lo “scatto” tecnico vedrà la luce solo nei prossimi 2-3 anni, ma al momento si tratta solo un’ipotesi senza fondamento.

Ora, il video che trovate poco sotto ad opera di Digital Foundry (via NL) immagina il potenziale di una futura console Nintendo che utilizzi il DLSS (Deep Learning Super Sampling) di NVIDIA per un output a 4K.

Si tratta di un filmato piuttosto interessante poiché DF cerca di fare alcune considerazioni abbastanza plausibili, spiegando che un dispositivo ibrido come una eventuale Switch 2 dovrebbe comunque offrire esperienze di gioco che vadano incontro a compromessi, con una risoluzione inferiore per i 60fps o con maggiori dettagli ma a 30fps.

Tuttavia, una tecnologia come DLSS ha il potenziale per ridurre la perdita di fedeltà grafica e di prestazioni, anche su una console relativamente piccola.

