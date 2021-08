Il prossimo gioco Microsoft per PS5 è Gold (addio rinvii)

Psychonauts 2 è il nuovo platform che unirà umorismo e intrigo, creato dal leggendario Tim Schafer, autore anche di grandi classici come Grim Fandango, Brütal Legend e Broken Age.

Il gioco sarà incluso fin dal Day One del 25 agosto prossimo su Xbox Game Pass per PC, console e cloud.

Solo alcune settimane abbiamo rispolverato il primo capitolo della serie, analizzandone un livello che era decisamente all’avanguardia, specie considerando gli anni in cui il gioco originale è uscito nei negozi.

Del resto, il sequel è in arrivo anche su PS5 ma non avrà né HDR, né 120 fotogrammi al secondo (mentre sulle console Xbox la risposta è positiva).

It's been a long time coming, but Psychonauts 2 has officially gone GOLD.

Enjoy the adventure on August 25th on @Xbox and play it Day One with @xboxgamepass!

Pre-order here: https://t.co/XnDI6g0GRf … and then pre-install immediately too! pic.twitter.com/2580Zu8dy4

