Il prossimo gioco Microsoft per PS5 non ha HDR e 120fps (ma su Xbox sì)

Il prossimo gioco Microsoft in arrivo anche su PS5 non avrà né HDR, né 120fps, mentre sulle console Xbox sì.

Il gioco in questione è Psychonauts 2, che sarà incluso fin dal day one del 25 agosto su Xbox Game Pass per PC, console e cloud.

Abbiamo approfondito di recente il primo capitolo della serie, analizzandone un livello estremamente avanti rispetto ai suoi tempi.

La saga porta la firma di Tim Schafer e Double Fine Productions, con quest’ultima che è stata acquisita due anni fa dalla casa di Xbox.

La notizia arriva da WellPlayed, che ha raccolto, grazie ad un recente evento per la stampa, tutte le informazioni tecniche su Psychonauts 2.

Le piattaforme sono così disposte:

Xbox One | 1080p a 30fps

| 1080p a 30fps Xbox One X | 4K a 30fps

| 4K a 30fps Xbox Series S | 1620p a 60fps, 1080p a 120fps, supporto a HDR e VRR

| 1620p a 60fps, 1080p a 120fps, supporto a HDR e VRR Xbox Series X | 4K a 60fps, 1440p a 120fps, supporto a HDR e VRR

| 4K a 60fps, 1440p a 120fps, supporto a HDR e VRR PS4 | 1080p a 30fps

| 1080p a 30fps PS4 Pro | 1440p a 30fps

| 1440p a 30fps PS5 | 1440p a 60fps (è la versione PS4 fatta girare in retrocompatibilità)

| 1440p a 60fps (è la versione PS4 fatta girare in retrocompatibilità) PC Windows | risoluzione e frame rate illimitati, supporto a VRR

Da quello che emerge, la migliore versione disponibile sarà quella per Xbox Series X, servita fin dal giorno del lancio da Xbox Game Pass, che si spingerà fino a 4K e 60fps.

Le console della passata generazione non godranno del supporto all’HDR, un’esclusiva delle next-gen di casa Microsoft.

Inoltre, Xbox Series X e S proporranno un frame rate massimo di 120fps, pur con un piccolo sacrificio a proposito della risoluzione.

PS5 non riceverà neppure una vera e propria versione next-gen, poiché si limiterà a far girare il gioco in retrocompatibilità.

Non è chiaro se un upgrade sarà destinato ad uscire in un secondo momento attraverso una patch o il titolo resterà per sempre nelle condizioni del lancio.

Ciononostante, pur dovendo rinunciare all’HDR e al VRR, raddoppierà il frame rate rispetto all’edizione originale grazie a Game Boost.

Non un trattamento ideale per un gioco, come Psychonauts 2, che sarà pubblicato da Xbox Game Studios (dopo essere stato abbandonato da Starbreeze).

Plausibilmente, più che per una specifica volontà, ad aver inciso sul numero ridotto di piattaforme a beneficiare di questi bonus è stata la lavorazione del tutto priva, a detta dello studio, di crunch.