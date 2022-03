Il Pokédex di Leggende Pokémon Arceus esiste davvero (ed è bellissimo)

La scelta di ambientare Leggende Pokémon Arceus nel passato ha consentito a Game Freak di avere la possibilità di espandere ulteriormente la lore del franchise, introducendo elementi familiari ma allo stesso tempo estremamente diversi.

Tra questi uno dei più iconici che è stato introdotto è sicuramente il Pokédex: a differenza dei precedenti giochi non è un dispositivo tecnologico di ultima generazione, ma in Leggende Pokémon Arceus verrà compilato a mano dopo aver completato diversi incarichi.

Le feature del prequel sono state così apprezzate dai fan che c’è chi ha molta paura che con Scarlatto e Violetto si possano fare passi indietro rimuovendo meccaniche apprezzate.

Come riportato da Game Rant, c’è chi ha voluto dimostrare tutto il proprio apprezzamento per l’ultima fatica di Game Freak in un modo molto originale: ricreando il «nuovo» Pokédex anche nella vita vera.

L’utente Reddit whengeekscraft ha infatti mostrato una fedelissima ricreazione del Pokédex nella realtà, che proprio come nel videogioco è presente sotto forma di un blocco appunti dove annotare le informazioni.

Il fan di Leggende Pokémon Arceus ha poi ricreato fedelmente non solo le pagine relative alle descrizioni e gli incarichi del mostro tascabile preso in esame, con tanto di livello di ricerca associato, ma ha anche realizzato dei disegni per restituire in maniera più autentica il feeling di un’enciclopedia del passato.

Il giocatore ha utilizzato il pericoloso Gyarados come base per mostrare la sua ultima fatica: di seguito vi riproporremo dunque le foto del bellissimo Pokédex di Hisui.

La giusta combinazione di elementi creati a mano e descrizioni ufficiali importate direttamente dal gioco non fanno altro che mostrare la grande passione di questo fan molto speciale, che ha realizzato un’opera di rara bellezza e che siamo certi farebbe le gioie di tantissimi giocatori.

Un lavoro che richiama molto anche le bellissime Poké Ball ispirate a Leggende Pokémon Arceus, ideali per contenere non solo le vostre cartucce ma anche i dadi per i giochi di ruolo.

Se vi serve una mano per completare il Pokédex di Hisui, vi ricordiamo che potete consultare la nostra dettagliatissima guida di Leggende Pokémon Arceus, con i migliori consigli di cui avrete bisogno.